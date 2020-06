Voici les 3 meilleures recettes de gratins cuisinées à Salut Bonjour

Impossible de résister à un plat gratiné! Vous les avez consultés, vous nous les avez demandés : voici les trois recettes de gratins les plus populaires sur le site de Salut Bonjour. Souriez, la vie est un fromage!

1. Gratin de pâtes aux saucisses et poivrons rôtis

Ingrédients

4 poivrons rouges, membranes et graines retirées, coupés en deux

4 saucisses italiennes, en rondelles

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) pâte de tomate

4 gousses d’ail, hachées

1 feuille de laurier

1 c a s de miel

250 ml (1 tasse) vin blanc

250 ml (1 tasse) bouillon de poulet

60 ml (4 c. à table) fécule, diluée dans un peu d’eau

4 portions de pâtes cuites

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

250 ml (1 tasse) mozzarella, râpée

Sel et poivre au goût



Portions

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les poivrons et laissez cuire au four, 20 à 30 minutes, le temps d'une légère coloration.

ÉTAPE 3

Laissez refroidir puis coupez en lanières

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, faites revenir les saucisses et l’oignon dans l'huile d'olive, 4 minutes.

ÉTAPE 5

Ajoutez la pâte de tomate, l’ail, le miel, la feuille de laurier.

​ÉTAPE 6

Déglacez au vin blanc, laisser réduire légèrement puis ajoutez le bouillon, la fécule, portez à ébullition et laissez épaissir, tout en mélangeant. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 7

Dans un bol, mélangez les pâtes, la préparation de saucisses, les lanières de poivrons et le cheddar. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Dans un plat à gratin, versez le mélange préparé, couvrez de mozzarella et laissez finir de cuire au four, 20 minutes.

2. Gratin Gourmand de pommes de terre

Ingrédients

250 ml (1 tasse) bacon, haché

250 ml (1 tasse) oignon rouge, émincé

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

800 gr (27 oz) pommes de terre Yukon Gold, épluchées, en tranches fines

2 branches de thym, effeuillées

1 branche de romarin, effeuillée

125 ml (½ tasse) crème 35 %

125 ml (½ tasse) vin blanc sec

1 petit reblochon ou autre fromage du même genre, en morceaux

Sel et poivre au goût



Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le bacon et l'oignon et poursuivez la cuisson jusqu'à obtenir une belle coloration.

ÉTAPE 3

Retirez une partie du gras, si besoin. Ajoutez le sirop d’érable et mélangez. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 4

Dans un bol, mélangez les pommes de terre, le thym, le romarin, le bacon et l'oignon, et la crème.

​ÉTAPE 5

Dans un plat à gratin, ajoutez et mélangez la préparation et le vin blanc, couvrez de morceaux de fromage et laissez cuire au four 45 minutes.

ÉTAPE 6

Servez, accompagné d’une salade verte.

3. Chou-fleur gratiné

Ingrédients

250 gr (9 oz) veau haché du Québec

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

1 bouillon cube de bœuf

15 ml (1 c. à table) sauce piquante (Sriracha ou Sambal Oelek)

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

1 chou fleur

500 ml (2 tasses) sauce béchamel maison

250 ml (1 tasse) mozzarella, râpée

Sel et poivre au goût



Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites colorer la viande et l’oignon dans l'huile d'olive.

ÉTAPE 3

Ajoutez l’ail puis le bouillon cube, la sauce piquante, les herbes de Provence et laissez cuire, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, déposez le chou fleur et laissez cuire, 15 minutes.

ÉTAPE 6

A l’aide d’un couteau, creusez le chou-fleur par le bas, pour créer un cavité à l’intérieur

ÉTAPE 7

Garnissez le creux du chou-fleur de la viande préparée.

ÉTAPE 8

Dans un plat à gratin, déposez le chou-fleur, dessus, versez la sauce béchamel, répartissez la mozzarella et cuire au four, 30 à 40 minutes, selon la taille du chou-fleur.