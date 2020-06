Michel Barrette, invité du 10 juin

L’humoriste Michel Barrette a annoncé hier midi que l’hôtel Les Trois Tilleuls, à Saint-Marc-sur-Richelieu, dont il est copropriétaire, cessent ses opérations après 50 ans, en raison des pertes engendrées par la crise actuelle. Après six ans d’implication au sein de l’établissement de Saint-Marc-sur-Richelieu, en Montérégie, il a remis ses parts à son partenaire d’affaires, évoquant qu’il ne voyait plus « la lumière au bout du tunnel » et que l’hôtel fermerait à tout le moins dans sa forme actuelle. On en parle avec lui.

