Une roulotte Airstream rénovée pendant 2 ans pour traverser le pays

Vivre d’amour et d’eau fraîche. Voilà ce que Taylor et Laura Jo, un jeune couple d’Américains, ont décidé de faire en achetant une roulotte Airstream pour parcourir le monde ensemble.

Leur roulotte Airstream construite en 1988 a été entièrement rénovée afin d’être transformée en un petit nid douillet pouvant les accueillir à temps plein avec leur chien Hobbes.

La roulotte a toutefois subi de grands changements. Comme on peut le lire sur leur blogue Something Different, lorsqu’ils se sont procuré le Airstream, ce dernier ne possédait pas de plancher et était infesté par les araignées.

Le couple a donc passé deux années complètes à modifier la roulotte au fur et à mesure que leur budget de barista le permettait.

Le résultat est tout à fait splendide.

Voilà un projet de rénovation qui fait rêver!