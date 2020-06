Amitié : voici les 3 signes zodiaques avec qui il est impossible de s'ennuyer

Certaines amitiés sont là pour rester, tout simplement parce qu’elles sont si divertissantes qu’il est impossible de s’en passer. Avec eux, une aventure n'attend pas l'autre. Si vous avez l’un de ces trois signes astrologiques comme amis, il y a fort à parier que vous aurez des histoires abracadabrantes à raconter à vos petits-enfants dans quelques années.

Gémeaux

Si vous aimez les soirées divertissantes, qui n’en finissent plus de finir, il y a fort à parier que votre meilleur ami est un Gémeauxsignes . Avec lui, il est impossible de faire des plans, car chaque instant se transforme en véritable montagne russe. Il changera d’idée subitement – et souvent – au court de la soirée, mais si vous avez l’énergie pour le suivre, vous ne le regretterez pas. Vous l’entendez souvent dire que les meilleures soirées sont celles qu’on n’a prévues... et il a raison!

Curieux et ouvert de nature, il passera son temps à vous partager ses plus récentes découvertes ou connaissances. Communicateur né, il saura rendre n’importe quel moment entre amis encore plus amusant. C’est celui que vous voulez inviter pour mettre de la vie!

Sagittaire

Le Sagittaire prend la vie à la légère. Il savoure chacune de ses journées, comme si c’était la dernière. Avec lui, vous apprendrez à vivre dans le moment présent. De plus, le Sagittaire est un éternel optimiste. Il saura toujours tirer avantage d’une situation. Il verra toujours le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide. Avec lui, il est impossible de passer une mauvaise soirée. Même si votre soirée tourne au vinaigre, il trouvera un moyen d’en rire.

Il saura toujours insuffler une touche de magie à votre amitié. Si vous avez un ami Sagittaire, gardez-le précieusement.

Verseau

Le Verseau arrive dans votre vie comme un vent de fraîcheur! Il vous aidera à être plus libre, plus indépendant, plus ouvert. C’est un anticonformiste. Le Verseau n’aime pas les gens et les choses ordinaires. Il aime l’originalité, il apprécie la différence. Avec lui, vos soirées ne sont jamais ennuyantes. Il vous en fera voir de toutes les couleurs, il est donc impossible de trouver le temps long à ses côtés.

De plus, lorsque vous serez tristes ou perturbés, il saura toujours vous proposer une solution innovante. Il va tout faire pour vous remonter le moral, en vous faisant voir votre problème sous un angle nouveau.