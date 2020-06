De la Catalogne, aux Côtes-du-Rhône en passant par les Cantons-de-l'Est

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 couleurs, 3 coups de coeur

1- Un blanc estrien qui mérite de se retrouver dans votre verre à dégustation

Évolution Blanc 2018

Vignoble La Bauge

Cantons-de-l'Est - Québec - Canada

Code : 14382337

Prix : 20,25 $

Disponibilités : 25 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un croque-monsieur de fromage Hercule ou d'Alfred le Fermier.

Cette très plaisante cuvée est majoritairement composée de Frontenac gris. Il s'agit d'un blanc aux parfums engageants et invitants. Sa texture en bouche est suffisamment onctueuse pour nous permettre d'effectuer de brillantes harmonisations avec des plats en sauce blanche, mais également sur de nombreux fromages ou des produits en pâte feuilletée. Consommez la bouteille lors des 2 années à venir pour pleinement en profiter.

2- Un rosé rhodanien épanoui et de très belle définition

Côtes-du-Rhône 2019

Altitude - Clos Bellane

Rhône - France

Code : 12513567

Prix : 21,10 $

Disponibilités : 250 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de style niçoise avec des tomates, du thon, des poivrons, des olives noires...

Ce délicieux et savoureux rosé européen possède un charme fou! Délicats arômes, gustatif ample, mais digeste, fraîcheur exquise... Si vous connaissez des gens qui lèvent le nez sur les vins «ni blanc, ni rouge», faites leur déguster ce rosé de «grande classe» qui est élaboré dans les Côtes-du-Rhône! Ne faites surtout pas l'erreur de le servir au glacial 3-4 degrés Celsius de votre réfrigérateur, visez plutôt une dizaine de degrés et il vous le rendra très bien. Impeccable dès maintenant, mais également au courant des 2 ou 3 prochaines années.

3- Un gaillard catalan de bonne mouture qui fera un hit sur les viandes grillées

Montsant 2018

Blau - Cellers Can Blau

Catalogne - Espagne

Code : 11962897

Prix : 18,55 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 16 degrés Celsius en prenant le temps de le dégourdir au moins une vingtaine de minutes en carafe avant sa dégustation.

À déguster avec : une côte de bœuf ou de veau, une poêlée de champignons, des frites croquantes...

On retrouve dans ce généreux assemblage ibérique, du Mazuelo, du grenache ainsi que de la syrah. Il en résulte d'un rouge foncé et profond de coloration violacée. Il est expressif, envoûtant, mûr, passablement riche et bien structuré. On ne tombe toutefois pas dans la surconcentration ni la lourdeur car la fraîcheur est de la partie. Vos viandes cuites sur le barbecue lui iront à ravir! Vous pourrez lui tirer le bouchon dès ce week-end ou dans les 3 ou 4 années suivant son achat.