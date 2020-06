Poulet grillé à la moutarde du Québec

Une recette signée Arnaud Marchand.

Pour plus d’informations, visitez : www.chefcookit.com/menu ou www.chefcookit.com/contest/zeste

Portions : 2

Temps de préparation : 30 minutes

Ingrédients

2 poitrines de poulet du Québec

2 oignons verts

8 carottes

2 gousses d'ail

30 ml de moutarde de Dijon Maison Orphée

0,5 bouquet de fines herbes mélangées (ciboulette et thym)

3 feuilles de laurier

2 c. à soupe de sirop d'érable

45 ml de sarrasin rôti du Québec

2 c. à soupe de beurre

Préparation

Préchauffer le four à 375ºF. Trancher finement les oignons verts et la ciboulette. Effeuiller le thym. Dans un bol, mélanger la moutarde avec la moitié de l'oignon vert, la ciboulette et le thym. Saler et poivrer au goût. Couper les carottes en 2 sur la longueur puis couper en tronçons.

Chauffer un filet d'huile dans une poêle à feu élevé. Badigeonner le poulet avec la moitié de la marinade à la moutarde. Ajouter le poulet et cuire pendant environ 2-3 minutes de chaque côté pour avoir une belle coloration. Badigeonner avec le reste de la marinade de chaque côté. Placer sur une plaque de cuisson puis terminer la cuisson au four 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit au centre. Retirer du four et laisser reposer.

Déposer les carottes dans une poêle à feu élevé et ajouter environ 1,5 tasse d'eau. Ajouter le beurre, le sirop d’érable, les gousses d'ail et le laurier. Lorsque le liquide est complètement évaporé, bien remuer les carottes pour qu’elles caramélisent et soient lustrées, soit après environ 12-18 minutes de cuisson. Remettre un peu d’eau si les carottes ne sont pas tout à fait cuites et répéter l’opération. Saler et poivrer au goût.

Servir les poitrines de poulet sur les carottes. Garnir d'oignons verts et de graines de sarrasin. Bon appétit!