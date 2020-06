Suggestions lecture du 14 juin 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1-La vie est un roman

Guillaume Musso

Calmann-Lévy

La disparition d’une enfant. La rencontre entre un écrivain et un personnage. Guillaume Musso vous tiendra en haleine dans ce roman où la vie est un roman.

2- Du côté des Laurentides

Louise Tremblay D’Essiambre

Guy saint Jean Éditeur

1931. Agnès devient institutrice dans une petite école de fortune dans les Laurentides. Malgré la misère et la pauvreté, cette histoire est la preuve qu’un enseignant est une véritable richesse lorsqu’il s’implique dans la vie et l’éducation de ses élèves.

3- Mon journal de grand-Père

Laura Westlake

Les éditions de l’Homme

Un cadeau absolument magnifique à léguer à vos petits-enfants : un album souvenir vous représentant (aussi disponible : «Mon journal de grand-mère»).

4- 100% poulet

Antoine Sicotte

Cardinal

La saison du barbecue est officiellement commencée ! Dans ce livre, marinades, techniques de cuisson et recettes mettant en valeur le poulet.

5- Se donner le droit d’être malheureux

Marc-André Dufour

Trécarré

«Enfin, quelqu’un me voit et m’entend dans mon malheur sans chercher à me remonter le moral, à me faire la morale ou à me changer les idées»

Parce que c’est correct de dire quand ça va moins bien. Parce que se faire lancer des «ça va bien aller » sans arrêt n’aide pas à se sentir mieux. Le psychologue Marc-André Dufour offre un livre rempli de vérités (qui sont peut-être difficiles à entendre, mais nécessaires) et d’outils pour s’aider soi-même et aider son prochain. Parfois, il faut se donner le droit d’être malheureux.