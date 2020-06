L’entreprise Celliers Intelligents a développé une solution pour les restaurateurs qui permet d'éviter de manipuler un menu avec ses mains: le menu numérique. Le concept est simple, le client entre dans le restaurant et scanne un code QR qui lui donne accès sur son téléphone au menu du jour ET à une carte des vins intelligente avec conseils sur les accords et inventaire en temps réel. On en parle avec Guy Doucet, président et fondateur de Celliers intelligents.

