7 trucs déco faciles pour une maison sans stress

La décoration d’une maison a un lien direct avec le bien-être de ses résidants. Il est donc important de s’assurer que notre décoration reflète un état d’esprit sain et sans stress.

Voici 7 trucs déco faciles à appliquer pour une maison sans stress:

1. Les couleurs de la chambre

Il n’y a pas de mauvais choix de couleurs pour une maison. Par contre, il faut être conscient que certaines couleurs peuvent teinter notre humeur. Idéalement, dans une chambre on évite une couleur comme le rouge, par exemple et on opte pour quelque chose de plus doux comme le bleu, le vert, le rose ou le beige. Un truc, pensez à des couleurs qui représente la nature et votre sommeil vous remerciera.

2. La nature à l'intérieur

Sans surprise, avoir des plantes à l’intérieur de la maison est un excellent moyen de réduire le stress tout en décorant. Pensez aussi à accrocher un miroir de façon à voir l’extérieur peu importe où vous vous trouvez dans la pièce.

3. Des pièces épurées

Prenez le temps de faire le tri de vos bibliothèques, armoires, paniers de rangements, tiroirs, etc. Après ce grand ménage, vous pourrez peut-être vous départir de certains meubles ou éléments de décor qui ne seront plus nécessaires. Plus les pièces sont épurées, moins vous aurez l’impression de vivre dans un désordre autant physique que mental.

4. Les motifs

C’est bien beau épurer un décor, mais il faut aussi qu’il nous représente et égaye nos journées. C’est pourquoi vous pouvez ajouter quelques items déco à motifs. Tropicaux, floraux, géométriques, peu importe lequel, choisissez celui que vous préférez et qui vous représente.

5. L'éclairage

En matière d’éclairage, pensez à créer des ambiances. Par exemple, une lampe sur pied qui diffuse bien la lumière sera utile dans le salon en soirée lorsque vous écoutez la télévision ou lisez un livre. Même principe pour dans la chambre avec les lampes de table de chevet. Pour les autres pièces, ça vaut aussi peut-être le coup d’installer des variateurs de lumière pour avoir le contrôle sur l’intensité.

6. Les bonnes odeurs

Pour un maximum de bien-être dans votre maison, procurez-vous des bougies ou un diffuseur à huiles essentielles. Pensez à l’état d’esprit dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes au spa et essayez de recréer le tout à la maison avec des odeurs comme l’eucalyptus, la lavande, la camomille, le bois de rose, etc. Il existe des diffuseurs d’huiles essentielles tellement beaux qui se marient parfaitement au décor.

Diffuseur de l’entreprise canadienne Vitruvi

Vous pouvez aussi accrocher une branche d’eucalyptus dans votre salle de bain pour un maximum de relaxation lorsque vous prenez votre douche.

7. Les matières et textures

Parfois, seulement une belle couverte de laine dans laquelle s’emmitoufler ou un tapis doux pour dissimuler un plancher froid en hiver sont nécessaires pour aider à votre bien-être dans la maison et réduire le stress.

Photo de couverture: Instagram @aliviafields