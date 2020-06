C'est bon à savoir en partenariat avec Best Buy - Plusieurs Québécois font maintenant du télé-travail et rester autant à la maison engendre des nouvelles problématiques et des nouveaux besoins. Beaucoup vont profiter du déménagement pour se procurer de nouveaux électroménagers ou outils de cuisine. Best Buy offre plusieurs solutions pour se rendre la vie plus facile durant l’ère COVID-19. Pour plus d’informations, visitez BestBuy.ca

