Voici comment Mercure Rétrograde affecte votre comportement

La planète Mercure, celle des communications, entre en rétrograde de trois à quatre fois par année. Du 18 juin au 12 juillet, vous pourriez remarquer certaines difficultés en ce qui a trait à la technologie, les relations interpersonnelles et le sommeil. Plus concrètement voici comment ce changement de direction affectera votre comportement cet été.





1. Vous serez TRÈS émotif

La rétrograde, qui est en court jusqu'à la mi-juillet, se déroule sur le signe du Cancer, reconnu pour être le signe le plus sensible et émotif de tout le zodiaque. Des sentiments que vous aviez refoulés au fin fond de votre être risquent de refaire surface. Vous aurez peut-être envie de changement, surtout dans votre vie amoureuse. Cette période pourrait être un bon moment pour dénouer des impasses, que vous repoussez depuis longtemps.





2. Vous aurez des différends avec la famille

Le Cancer est le signe associé à la famille. Comme la rétrograde a tendance à générer des conflits, en raison d'un manque de communication, il faudra être très prudent, surtout lorsqu'il s'agit d'une discussion que vous entamez avec un membre de votre famille. Cette période vous demandera de faire preuve d'ouverture. Qui sait, peut-être qu'il s'agit d'un bon moment pour renouer avec une personne que vous avez perdue de vu, comme un cousin ou une tante?





3. Vous aurez d'étranges intuitions

Durant cette période vous aurez d'étranges intuitions et vous feriez mieux de les suivre. En effet, la saison du Cancer, qui débutera le 21 juin, survient au même moment qu'une éclipse solaire. En combinant ces trois phénomènes astraux, il y a fort à parier que l'univers tentera de vous envoyer des messages. Plus vous suivrez votre instinct, plus il vous parlera.





4. Vous aurez de la malchance

Il n'est pas recommandé de signer un contrat, faire des réparations sur sa voiture ou commencer une nouvelle relation durant Mercure Rétrograde. Il vaut mieux repousser ces événements à plus tard, car il pourrait ne pas se dérouler comme prévu. C'est plutôt une période pour prendre soin de soi et revoir ses objectifs.