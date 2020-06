On connaît maintenant les nouveaux prénoms populaires au Québec

On connaît maintenant les prénoms favoris des Québécois. Après quatre ans en tête de liste, Emma et William glissent tout doucement au deuxième rang pour l'année 2019.

Ce sont plutôt les bébés prénommés Liam et Olivia qui sont repartis grands gagnants du palmarès des prénoms féminins et masculins, dévoilé jeudi par Retraite Québec annuellement.

Le prénom William, qui était le plus populaire depuis six ans maintenant, s'est fait détrôner par Liam. Les prénoms Thomas et Léo sont aussi très appréciés des Québécois puisqu'ils se hissent, respectivement, au troisième et au quatrième rang.

Du côté des filles, on retrouve les prénoms Alice et Charlie en troisième et quatrième position, tout de suite après Olivia et Emma. Avec quelques pas de retard, on retrouve les prénoms Rosalie et Béatrice, qui se trouvent en neuvième et dixième position.

Vous pouvez consulter la liste des prénoms masculins et féminins de 1980 à 2013 sur le site de Retraite Québec.