3 bonnes bouteilles pour la fête des Pères

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un fort élégant blanc pour les papas qui affectionnent les vins de Chablis

Petit Chablis 2018

Vieilles Vignes - Dampt Frères

Bourgogne - France

Code : 13657677

Prix : 23,60 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des entrées froides à base de poissons ou de fruits de mer ou en solo.

Ils sont de plus difficile à dénicher les bons Chablis sous la barre des 25 $. C'est normal, la région viticole est petite et de plus en plus de consommateurs veulent des blancs de cette zone située au nord de la Bourgogne. Celui que je salue ici est vraiment impeccable pour son prix! Droit, franc, net, salivant, tendu et bourré de vitalité. À déguster dès ce week-end ou lors des 2 ou 3 années à venir.

2- Un rouge portugais pour les papas qui sont fous de barbecue

Douro 2017

Vale de Cavalos - Poças

Douro - Portugal

Code : 12455184

Prix : 17,95 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers, des côtes levées, des brochettes de boeuf ou d'agneau...

Voici un autre bon rouge du Portugal qui nous en offre beaucoup pour même pas 20 dollars! Il s'agit d'un vin qui est mûr, gouteux, agréablement parfumé et de bonne dimension. Ses saveurs intenses et ses notes affirmées ne sont pas sans rappeler certains Portos. Un candidat parfait pour vos grillades sur le barbecue. Il pourra patiemment vous attendre encore 2 voire 3 ans dans la fraîcheur de votre cellier.

3- Une savoureuse fiole italienne pour les papas qui sont mordus de bon vin

IGT Toscana 2017

La Massa - Giampaolo Motta

Toscane - Italie

Code : 10517759

Prix : 27,95 $

Disponibilités : 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en lui offrant au moins 30-40 minutes d'aération en carafe pour lui donner des ailes.

À déguster avec : une belle pièce de filet mignon, un magret de canard...

Les cuvées de vigneron Giampaolo Motta sont à son image ; généreuses, chaleureuses, invitantes, plaisantes et pas compliquées. L'homme vient fréquemment au Québec et ceux qui le connaissent savent jusqu'à quel point c'est agréable de déguster un verre en sa présence. C'est un sapré bon gaillard italien! Il élabore des rouges de haute voltige dans un des plus grand terroir de la planète-vin, la Toscane. Cette Massa pourra somnoler encore 7 ou 8 ans dans la noirceur de votre cachette secrète.