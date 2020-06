Bières parfaites pour la fête des Pères

Des suggestions signées Sylvain Bouchard, sommelier en bière.

1- Trad Pils

Le style de bière le plus consommé dans le monde est encore aujourd’hui la pilsner. Blonde, claire, limpide, rafraichissante, sèche : la pilsner reste pour la très grande majorité des buveurs de la planète le produit de choix pour se désaltérer. Ce créneau dominé par les géants de l’industrie brassicole mondiale est également visité par des microbrasseries. La pilsner de microbrasserie est une porte d’entrée intéressante pour un buveur conventionnel. Elle permet de retrouver le goût typique de sa bière commerciale favorite tout en consommant un produit local qui ne soit pas déroutant.

Trad Pils, Brasserie Broadway microbrasserie, Shawinigan, Québec

4,8% alc./vol.

Prix : 4,49$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

La bière présente une belle couleur blond clair et bien limpide. Son nez est délicat et s’exprime sur des notes herbacées et florales. En bouche, c’est croquant, vif, pétillant. Une touche de céréale fraiche laisse place à du houblon Saaz herbacé, floral et épicé. Ce même houblon nous donne ici une amertume bien évidente sans être trop agressive. La finale est comme il se doit, bien sèche et commande rapidement une autre gorgée. On retrouve dans cette pilsner tout ce que l’on aime d’une bière de soif avec juste un p’tit quelque chose de plus.

2- Autre Chose IPL

Les deux styles de bières les plus populaires en ce moment sur la planète sont les lagers blondes (pilsner) et les IPAs. Avec la créativité des microbrasseries, on a maintenant accès à l’India Pale Lager (IPL) qui combine le meilleur de ces deux mondes : la fraîcheur, la limpidité, la grande «buvabilité» des pilsners et l’explosion aromatique et l’amertume des houblons modernes. Avec une IPL comme l’Autre Chose d’Unibroue, on peut tranquillement introduire un non-initié aux propriétés des houblons modernes tout en conservant l’impression de fraîcheur et de facilité à boire des bières plus conventionnelles.

Autre Chose IPL, Unibroue, Chambly, Québec

5,5% alc./vol.

Prix : 3,89$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Cette IPL dorée et légèrement voilée offre un nez aux effluves de mandarines, d’agrumes et de houblons herbacés et floraux. Son goût rafraîchissant, vif et fruité est sur une base de céréale et présente une amertume franche et mordante des houblons nobles traditionnels. Sa finale légèrement amère se veut également fruitée et juteuse. Quel plaisir de trouver en un même liquide le caractère rafraichissant, net et limpide d’une lager blonde aux caractéristiques aromatiques et amères d’une bonne IPA.

3- Ta Meilleure

Pour vraiment illustrer le monde de la bière d’aujourd’hui, on ne peut pas faire autrement que de goûter une New England IPA (NEIPA). Ce style nous présente beaucoup des tendances fortes du moment : des bières à l’aspect trouble, aux notes aromatiques de fruits tropicaux et d’agrumes, une amertume bien sentie et une texture soyeuse et juteuse. Une des premières bières du Québec à avoir mi ce style de l’avant est Ta Meilleure de la microbrasserie Lagabière. Parfaite pour vraiment déniaiser un papa aux goûts conventionnels.

Ta Meilleure, Lagabière, St-Jeran-sur-le-Richelieu Québec

7 % alc./vol.

Prix : 4,99$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Cette bière à la couleur jaunâtre est plutôt voilée. Au nez c’est très aromatique. On a vraiment une explosion de houblons avec ces notes tropicales et résineuses. En bouche, c’est une fois de plus le houblon qui domine avec ses notes d’agrumes (orange/pamplemousse), d’ananas, de mangue et de fruit de la passion. La finale est sur une amertume de force moyenne à intense et un peu résineuse. Comme le veut ce style, Ta Meilleure offre une texture onctueuse et légèrement huileuse.