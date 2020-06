Un autobus transformé en maison pouvant accueillir une petite famille

Vivre d’amour et d’eau fraîche est un rêve que de plus en plus de gens caressent. La vie de nomade à découvrir de nouvelles régions et à explorer le monde en famille semble gagner en popularité.

C’est d’ailleurs ce que ce couple a choisi de faire en transformant un autobus scolaire en résidence permanente.

L’autobus de 234 pieds de long a subi d’impressionnantes rénovations afin de pouvoir accueillir le couple, leurs enfants et leur petit chien.

Voilà de quoi vous inspirer si vous vivez dans un petit espace ou si vous avez envie d’adopter vous aussi la vie de nomade.

