Voici 4 cocktails à base de kombucha et de fruits qui goûtent le ciel

L'été ne fait que commencer que, déjà, la canicule nous frappe de plein fouet. Quand vient le temps de s'allonger sur le bord de la piscine, il n'y a rien de tel qu'un cocktail santé et fruité. Voici quatre délicieux cocktails à base de kombucha qui goûtent le ciel.

Le kombucha est fabriqué avec du thé, du jus de fruits frais et des herbes aromatisées. Cette boisson désaltérante possède des spécificités qui lui sont propres : elle donne de l’énergie de façon naturelle, en plus d'améliorer la digestion et le système immunitaire.





Pour célébrer la saison estivale, la compagnie montréalaise RISE Kombucha a lancé une nouvelle gamme de produits fruités qui contient seulement 1g de sucre et 4 calories par portion. Il s'agit donc d'une boisson idéale pour réaliser des cocktails ou des mocktails (cocktails sans alcool).

Cocktail aux framboises et basilic

Ingrédients :

1 oz de Vodka

3/4 oz de jus de lime fraîchement pressé

3/4 oz de sirop simple

4 framboises

4 feuilles de basilic

4 oz de Kombucha framboise et vanille

Préparation :

Dans un mélangeur à cocktail, combiner les cinq premiers ingrédients avec des glaçons. Remuser jusqu'à ce que le mélange soit refroidit et dilué. Déposer de la glace dans un verre et filtrer la préparation. Ajouter le kombucha framboise et vanille et garnissez d'une feuille de basilic.

Cocktail au melon et à la menthe

Ingrédients :

1 oz de Tequila

1/2 oz de liqueur de chili Ancho Reyes

3/4 oz de jus de lime fraîchement pressé

3/4 oz de sirop d'agave naturel

5 oz de Kombucha pastèque et menthe

Préparation :

Dans un mélangeur à cocktail, combiner les quatre premiers ingrédients avec des glaçons. Remuser jusqu'à ce que le mélange soit refroidit et dilué. Déposer de la glace dans un verre et filtrer la préparation. Ajouter le kombucha au pastèque et menthe et garnissez d'une feuille de menthe.

Cocktail au kiwi et ananas

Ingrédients :

1 oz de Tequila

1 1/2 oz de purée de fruit de la passion

3/4 oz de jus de citron fraîchement pressé

5 oz de Kombucha kiwi et ananas

Préparation :

Dans un mélangeur à cocktail, combiner les trois premiers ingrédients avec des glaçons. Remuser jusqu'à ce que le mélange soit refroidit et dilué. Déposer de la glace dans un verre et filtrer la préparation. Ajouter le kombucha kiwi et ananas et garnissez d'une rondelle de citron.

Cocktail mangue et papaye

Ingrédients :

1 oz de Rhum

3/4 oz de sirop d'agave naturel

1 oz de jus de citron fraîchement pressé

4 feuilles de menthe fraîche

5 oz de Kombucha mangue et papaye

Préparation :

Dans un mélangeur à cocktail, combiner les trois premiers ingrédients avec des glaçons. Remuser jusqu'à ce que le mélange soit refroidit et dilué. Déposer de la glace dans un verre et filtrer la préparation. Ajouter le kombucha mangue et papaye et garnissez d'une branche de menthe.

Tous les produits RISE sont disponibles au prix de 3,99 $.