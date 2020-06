10 endroits qu'on oublie souvent de nettoyer dans la maison

Depuis quelques mois, on frotte, on lave et on dépoussière plus qu'à l'habitude. Bien que nous prenions très au sérieux cette nouvelle routine de ménage, il se peut que certains endroits de la maison soient laissés pour compte. La perfection n'existe pas, mais il est possible de la frôler. Voici 10 endroits de la maison qu'on oublie souvent de nettoyer.





1. Le ventilateur

Ces jours-ci, on s'en sert très souvent. Que ce soit un ventilateur sur pied ou suspendu, les pales peuvent accumuler d'importantes couches de poussière. Il suffit de les laver avec un chiffon doux et du savon.





2. Les lampes

Souvent suspendues, les lampes peuvent aussi être recouvertes de saleté, sans qu'on ne s’en aperçoive. Il faut donc penser à nettoyer les lampes de chevet, mais surtout la lame suspendue au-dessus de la table à manger.





3. Les oreillers

On pense souvent à laver les draps et les taies d'oreiller, mais rarement les oreilles. Il suffit de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette. Le plus souvent, vous pouvez les mettre à la laveuse et à la sécheuse.





4. Les rideaux

Les rideaux sont souvent les grands oubliés de la maisonnée. Chaque fois que vous sortez la balayeuse, pensez à vous en servir pour les rideaux aussi. Vous pouvez aussi les laver à la laveuse et les étendre à l'air frais.





5. Les interrupteurs

Les interrupteurs peuvent accumuler très rapidement les bactéries, au même titre que les poignées de porte. En les nettoyant hebdomadairement, vous vous s'éviterez quelques soucis.





6. La cafetière

Il n'y a pas que la carafe qui mérite votre attention, votre cafetière aussi. De façon générale, vous n'aurez besoin que d'eau et de vinaigre pour retirer les résidus de calcaire de votre machine.





7. Les télécommandes

Tous les membres de la famille les manipulent, et ce, plusieurs fois par jour. Les télécommandes de la télévision, du garage et des petits appareils électroniques doivent être minutieusement nettoyées.





8. La laveuse

Celle qui vous permet d'être impeccable, du matin au soir, a aussi besoin d'amour. Vous pouvez partir un cycle avec du vinaigre blanc au lieu du savon à lessive. Vous pouvez aussi fréquemment laver les résidus de savon collés à la fenêtre.





9. La fleur de douche

La fleur de bain sert à nous laver, tous les jours. Toutefois, elle peut contenir plus de bactéries que vous ne l'imaginez. Pour la nettoyer, il suffit de la faire tremper dans de l'eau et du vinaigre et de la suspendre à l'air libre.





10. Les gamelles

Nos animaux domestiques se nourrissent dans la même gamelle tous les jours. Il suffit de les mettre au lave-vaisselle, à raison d'une fois par jour, afin d'éviter qu'il y ait des parasites.