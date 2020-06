Si l'été est fait pour jouer, il est aussi fait pour lire. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un roman à l'eau de rose ou à suspense, qui nous fait oublier les heures qui passent, voici 10 lectures parfaites pour l'été.

EN ROUTE VERS NOWHERE de Sophie Laurin

PRIX : 22,95$

Disponible chez Indigo

Résumé :

Été 1996. Sara et Sébastien, dix ans, se rencontrent à la cantine du camping où ils passent leurs vacances. Une slush lime-framboise bleue et un gel de cerveau plus tard, une amitié naît. Plusieurs années après, en quatrième secondaire, ils se retrouvent par hasard à la même école et renouent avec leur complicité d'enfance. Été 2007. Sara et Sébastien partent pour un road trip au volant de Lucette, une voiture délabrée qui ferait le bonheur d'un ferrailleur. Au cours des onze dernières années, leur relation d'amitié a flirté avec l'ambiguïté et les malentendus, au grand regret de leurs familles et de leurs amis, convaincus qu'ils sont faits l'un pour l'autre. En quête d'aventure, les deux jeunes adultes ignorent encore que bien des surprises les attendent au détour du chemin. En route vers nowhere est un roman d'amitié nourri aux poutines de casse-croûte et arrosé de café imbuvable de station-service. Une épopée romantique malgré les odeurs de bière tablette et de corps qui transpirent sous la canicule d'été. Une histoire du temps des compilations gravées sur CD et des cellulaires pas très intelligents.

L'ÉNIGME DE LA CHAMBRE 622 de Joel Dicker

PRIX : 34,95$

Disponible chez Indigo



Résumé : Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux.

L'EXIL VAUT LE VOYAGE de Dany Laferrière

PRIX : 42,95$

Disponible chez Indigo



Résumé : L’exil vaut le voyage : ce titre, Dany Laferrière le porte en lui depuis plusieurs décennies. Si l’exil est un thème présent dans plusieurs de ses livres, il lui fallait vivre et maîtriser suffisamment son art pour parler de l’exil sans apitoiement. « Si j’ai fait ce livre (dans faire, il y a écrire et dessiner), c’est parce que j’en avais marre qu’on associe uniquement l’exil à une douleur. »

CHASSE À L'HOMME de Sophie Létourneau

PRIX : 21,95$

Disponible chez Indigo

Résumé : Héritière de Sophie Calle et de Roland Barthes, Sophie Létourneau élabore un astucieux récit performance. Il y avait l’idée qu’avec le prochain amoureux viendrait le prochain livre. Portée par un jeu d’écriture performative et de provocation du réel, Sophie Létourneau s’engage sur le chemin d’un harponnage amoureux à partir des instructions qu’une cartomancienne lui a fournies. Mêlant ses pas à ceux de Sophie Calle, dans la marche vers une sublimation volontaire de la vie qui la mènera jusqu’à Tokyo en passant par Paris, elle découvre les traits de l’homme de sa vie et cherche à prouver la force d’enchantement de la littérature. Enquête sur l’amour et sur l’avenir, Chasse à l’homme est un récit sérieusement magique qui embrasse les filles, leur désir d’être aimées et de devenir, à défaut d’un grand homme, une écrivaine. Le réel est un gibier qui charge plutôt que de se laisser capturer.

SI ON S'AIMAIT de François de Falkensteen

PRIX : 19,95$

Disponible chez Indigo



Résumé :

Êtes-vous plutôt : dépendant ou codépendant? fusionnel ou solitaire? rationnel ou émotif? actif ou rêveur? vite ou lent? Toutes ces caractéristiques en disent long sur votre ADN amoureux et votre dynamique en couple. Dans ce livre passionnant, la sexologue Louise Sigouin démystifie ces cinq dualités fondamentales qui, selon elle, sont au coeur de toutes les relations. Terreau fertile pour les conflits et les incompréhensions, elles peuvent laisser croire à l'incompatibilité d'un couple.Mais qu'en est-il vraiment? Grâce à des explications simples, agrémentées de mises en situation parlantes, l'Approche Sigouin nous amène à mieux comprendre ces cinq dualités pour en faire un élément constructif de la vie à deux. Le couple devient alors un fabuleux laboratoire humain, où chacun apprend à se connaître et à s'aimer davantage. L'approche mène ultimement à développer l'autonomie affective, véritable clé d'une relation amoureuse saine et épanouie.



LA VIE EST UN ROMAN de Guillaume Musso

PRIX : 29,95$

Disponible chez Indigo





Résumé : Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

EVA de Mathe Laverdière

PRIX : 19,95$

Disponible chez Indigo

Résumé : L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans Bellechasse, ma terre natale. Elle est faite de récits authentiques qu'on m'a contés entre deux plants de tomates ou en jasant sur la galerie. En gros, c'est l'histoire d'Eva, une belle grande fille, agressée dans sa jeunesse mais résiliente comme pas une. On est au début du 20e siècle, et Eva va tout faire pour sauver l'enfant illégitime de sa petite sour des griffes d'un curé sauté su'l crinque. Autour d'elle, il y a sa mère dénaturée, son père aimant, des voisins charitables, un docteur au lourd secret, un peddler coloré. pis un futur mari pas piqué des vers. Ça fait que si vous êtes prêt à lire le roman d'une jardinière devenue conteuse, attachez vos tuques avec de la broche, on est partis!

JENNY SAURO de Marc Séguin

PRIX : 19,95$

Disponible chez Indigo

Résumé : Quand Jenny Sauro se noie en sauvant son fils des eaux, les habitants de North Nation vivent un choc à la mesure de leur relation avec elle. Tout le monde dans ce village frontalier a croisé le regard de la serveuse du seul restaurant.

IL PRÉFÉRAIT LES BRÛLER de Rose-Aimée Automne T. Morin

PRIX : 22,95$

Disponible chez Indigo

Résumé : Mon père, il est bon pour rentrer des affaires dans des têtes. Je me demande pourquoi c'est de l'amour qu'il a décidé d'enfoncer dans la mienne. Je me demande, surtout, s'il aurait fait le même choix si on n'avait pas passé notre vie à mourir.



S'ENVOLER PRESQUE de Lydia Bouchard

PRIX : 22,95$

Disponible chez Indigo





Résumé : Lou, 17 ans, ne vit que pour danser. L'école, la famille, l'amour: tout s'estompe devant cette passion brûlante. C'est dans ses guêtres et ses chaussons, entre les mains d'un partenaire russe capable de la propulser en silence vers le ciel, que la jeune danseuse fera ses premières armes en tant que femme. Mais, dans cet univers de tulle et de strass, les chutes sont aussi vertigineuses que les envolées... Au fil d'une tournée des auditions qui la mènera aux quatre coins de l'Europe, Lou perdra une à une ses illusions. Coincée entre l'enfance et l'âge adulte, le nouveau et l'ancien monde, ses aspirations et la réalité, la jeune fille parviendra-t-elle à intégrer le manège qui l'enivre? Une incursion tout en douceur dans l'intimité et les rêves d'une étoile en devenir.