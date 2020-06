14 trucs de «home staging» pour aider à la vente de votre maison

Avant d’installer une pancarte à vendre devant la maison, êtes-vous certain d’avoir fait le nécessaire pour mettre toutes les chances de votre côté?

Quelques améliorations peu coûteuses et une décoration harmonieuse peuvent faire la différence sur le nombre de jours que votre demeure passera sur le marché et le nombre d’offres que vous recevrez.

Les experts s’entendent habituellement pour dire que les vendeurs devraient prévoir un budget d’environ 1% à 2% du prix de vente pour améliorer et mettre en valeur leur maison.

Pour vous aider à réussir la vente de votre maison, voici 14 trucs de «home staging» :

1. Retirez vos photos de famille et cachez vos effets personnels

La dépersonnalisation est l’étape à ne pas négliger avant d’entamer le processus de vente d’une propriété. Les acheteurs potentiels doivent être capables de s’imaginer vivre dans la demeure. Pour ce faire, il est important de retirer vos photos de famille sur les murs, vos souvenirs de voyage qui trône sur les tablettes, vos produits de beauté sur la vanité, vos médicaments sur la table de chevet et ainsi de suite.

2. Dégagez le comptoir de la cuisine

Pratiquement tous les acheteurs ont comme critères une cuisine pratique avec assez d’espace de comptoir. Mettez donc ce dernier en valeur en retirant les petits électroménagers, la salière et la poivrière, l’égouttoir à vaisselle, etc.

3. Rafraichir la couleur des murs

Un coup de peinture ne peut pas faire de tort à une maison. De plus, si vos murs et/ou moulures sont de couleurs foncées ou éclatantes, profitez-en pour adoucir le tout avec un blanc, un blanc beige ou un gris pâle.

4. Camouflez les imperfections

L’idée n’est pas d’embarquer dans de grands vices cachés, loin de là. Mais si par exemple votre plancher est un peu abîmé en raison d’une grafigne dans le bois, installez un tapis pour camoufler le tout.

5. Pensez aux luminaires

Les luminaires sont souvent négligés et pourtant, ils donnent le ton à la maison! Si les vôtres ne sont pas trop démodés, nettoyez-les comme il se doit et changez les ampoules pour qu’elles soient toutes de la même couleur à travers les pièces. Si vos luminaires sont vieux, ça vaut peut-être la peine d’aller faire un tour au IKEA au dans un magasin de grandes surfaces pour en acheter des plus récents.

6. Attirez le regard des acheteurs sur un élément en particulier

Il suffit parfois d’ajouter une pièce d’art, créer un mur d’accent ou encore faire l’achat d’une belle grosse plante pour dévier le regard d’un acheteur. C’est une bonne technique à appliquer lorsqu’il y a des petits défauts dans une pièce.

7. Ajoutez du rangement

Vous ne voulez pas donner l’impression aux acheteurs potentiels qu’il manque de rangement dans votre maison. C’est pourquoi il est important de s’assurer que rien ne traine et que l’espace est désencombré lors des visites. Parfois, ça vaut peut-être la peine d’acheter des meubles plus efficaces au niveau du rangement et se débarrasser de ceux qui ne vous rendent pas service.

8. Changez la robinetterie

Une façon de donner un petit vent de fraicheur à votre salle de bain est de changer la robinetterie pour la mettre au goût du jour.

9. Osez un mur d’accent

Que ce soit dans le salon, la salle de bain ou l’escalier, osez une couleur tendance sur le mur ou encore du papier peint. Ça donnera de la personnalité à la maison. Faites attention toutefois de rester dans les tendances!

10. Revoir le placement du mobilier

Prenez une journée pour faire tout plein d’essais-erreur sur le placement du mobilier. Dans le salon par exemple, si l’espace le permet, décoller le divan et les fauteuils du mur de façon à ce qu’il touche au grand tapis au centre. Dans la chambre, essayer d’orienter le lit vers la fenêtre si la vue en vaut la peine. L’important est de conserver un espace de déplacement agréable dans la maison.

11. Portez une attention aux odeurs

Les odeurs jouent énormément sur l’expérience de visite des potentiels acheteurs. Que vous ayez un animal ou non, assurez-vous d’allumer un diffuseur à huiles essentielles ou une bougie pendant la visite. Optez pour des odeurs douces et communes comme le citron, l’eucalyptus et le pamplemousse.

12. Réparez les petits irritants

Réparez tous les petits irritants que les acheteurs pourraient remarquer : une porte d’armoire qui ferme mal, une moulure abimée, une robinetterie lousse, une pierre extérieure croche, le calfeutrage du bain effrité et ainsi de suite. La plupart des petits irritants se réparent sans devoir faire appel à des professionnels.

13. Nettoyer de fond en comble

TOUT doit être propre avant les visites. Du plancher au plafond en passant par les fenêtres à l’intérieur comme à l’extérieur! Si le ménage n’est pas votre spécialité, ou que vous n’avez tout simplement pas le temps, faites appel à des professionnels.

14. Décorez de façon harmonieuse

À l’étape de la revente, le décor ne doit plus refléter votre personnalité mais plutôt le bien-être en général. Il est donc important de décorer de façon simple mais efficace avec des miroirs, des coussins, des illustrations neutres, des plantes, des bougeoirs, etc. La décoration doit suivre un fil conducteur que l’on retrouvera dans chaque pièce sans encombrer celles-ci.