Congeler ses petits fruits pour en avoir toute l'année

Ce sont plus de 300 fermes qui vous accueilleront cette saison pour l'autocueillette de petits fruits, telles les fraises et les framboises. Pour s'assurer d'en avoir à portée de main tout au long de l'année, voici comment les congeler et les décongeler.

Faire le tri

Une fois votre cueillette terminée, il faut sélectionner minutieusement les fruits que vous souhaitez faire congeler. Il est préférable de laver ses petits fruits avant de les mettre au congélateur. Il faut aussi les assécher délicatement avec du papier absorbant ou un linge à vaisselle. S'il s'agit de fraises, vous pouvez en profiter pour les trancher.





Soyez créatif

Les fruits qui n'ont pas passé le tri peuvent être réduits en purée. Ainsi, vous pourrez les glisser dans un moule à glace ou à popsicle.





Ajouter du sucre

Dans le cas des fraises, bien qu'optionnel, vous pouvez choisir de les sucrer, ce qui aidera à conserver la texture et la couleur du fruit. Toutefois, vous pourriez aussi choisir de les laisser au naturel et de les transformer à votre guise, une fois décongeler. Les autres petits fruits, tels les bleuets, les murs et les framboises, n'ont pas besoin d'être recouverts de sucre.





Utiliser une plaque

La meilleure méthode pour congeler ses petits fruits est d'utiliser une plaque à cuisson. Les fruits devraient être congelés après seulement une heure. Vous pourrez ensuite les transférer dans un sac de congélation ou un contenant hermétique.





Décongeler intelligemment

Vous pouvez conserver vos fruits pendant un an, soit jusqu'à la prochaine cueillette. Vous pouvez les faire décongeler à l'air libre ou au micro-ondes, mais la meilleure méthode de décongélation reste au réfrigérateur. Vous aurez besoin de 6 heures au réfrigérateur pour décongeler 1 livre de fruits.