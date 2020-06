6 entreprises de literie québécoises à encourager

Après les meubles, les produits ménagers et les luminaires, c’est le moment de mettre en valeur des entreprises québécoises qui font dans la literie!

Si vous désirez encourager des entreprises d’ici pour chacun de vos prochains achats et que vos draps, vos oreillers ou votre couette sont dus, voici 6 entreprises à connaître :

L’entreprise Orly fabrique ici même au Québec des draps, des housses, des protège-matelas, des couvre-oreillers et des ensembles pour lit de bébé. Les produits de cette marque combinent confort et technologie pour une expérience de sommeil extraordinaire.

Magasinez ici.

Si vous avez besoin d’une nouvelle couette de qualité, tournez-vous vers l’entreprise Laduvet Nordique qui fabrique des produits qui se comparent carrément à un nuage. Laduvet, qui est basé à Repentigny, propose aussi des housses de couette et une couverte pour enfant.

Magasinez ici.

Cette entreprise de Montréal a été fondée en 2003 par deux frères d’origine italienne. Dolce Bianca tient sur son site des produits de qualité et accessibles et propose un service d’après-vente hors pair si jamais votre housse a un problème de zipper après quelque temps par exemple.

Magasinez ici.

Maison tess. design ses produits dans son bureau de Montréal, mais fait fabriquer le tout par une entreprise familiale située au Portugal. L’entreprise propose des draps et des housses de couette dans cinq tissus différents et sept magnifiques couleurs tendance.

Magasinez ici.

Bleu.eco produit de la literie végane et carboneutre ici même dans notre belle province. Les produits de cette marque sont haut de gamme et sont offerts à prix plutôt raisonnables. L’entreprise vend aussi des matelas et sachez que trois arbres sont plantés à chaque matelas vendu.

Magasinez ici.

Cette entreprise familiale de Montréal fabrique une gamme de literie biologique. En plus des ensembles de draps, Éco&Éco fabrique des oreillers de sarrasin et le tout est de tissu entièrement tricoté à Montréal à partir de coton biologique naturel et non blanchi.

Magasinez ici.