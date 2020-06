6 idées pour aménager la cour

Cette année plus que jamais, en ville, en banlieue ou à la campagne, l'aménagement extérieur est axé sur la détente et le divertissement. Le mot d'ordre? Plaisir! Voici des idées originales à voler pour rendre votre cour délicieusement attrayante.

1. PLAGE PRIVÉE

On profite d’un espace bien exposé au soleil pour aménager une petite plage de sable. L’idée peut paraître extravagante à première vue, mais c’est relativement peu coûteux — une livraison de sable —, et durable, à condition de protéger la surface des mauvaises herbes avec une toile géotextile et d’installer au moins 30 cm de sable.

C’est un réel bonheur que de s’y promener pieds nus. En y ajoutant un authentique palapa, on campera instantanément une ambiance exotique!

2. DOUCHE DE JARDIN

La douche d’extérieur est une solution géniale pour se rafraîchir en pleine canicule ou se rincer avant d’entrer dans le spa ou la piscine. Le seul souci technique est de raccorder la douche à une arrivée d’eau, mais si on se limite à l’eau froide et qu’on n’y utilise ni savon ni shampoing (éliminant la nécessité de se raccorder aux eaux usées), c’est relativement facile à aménager.

On installe la douche au milieu de la verdure et on utilise des matériaux de facture industrielle ou encore du bambou pour créer un aménagement aussi esthétique que pratique. On pense à poser une surface antidérapante sur le sol, par exemple un grand pavé de béton. En complément, des galets permettront de drainer l’eau vers le terrain.

3. FEU DE JOIE

L’été ne serait pas l’été... sans guimauves grillées sur la braise! Les foyers extérieurs ne sont pas autorisés partout et ne peuvent être utilisés en tout temps; mais lorsqu’ils sont permis, quel plaisir de s’y retrouver pour chanter et se raconter des histoires de peur!

Question de minimiser le risque d’incendie, on installe son foyer sur une surface solide faite de matériaux non combustibles comme des pavés de béton. Les classiques et si confortables fauteuils Adirondack conviennent particulièrement bien au coin foyer. Une option sympathique, en vogue actuellement, consiste à peindre les chaises de différentes couleurs.

4. À L'APÉRO!

Un bar dans la cour nous fait nous sentir en vacances en un clin d’œil! C’est un espace attrayant lorsqu’on reçoit et une façon de donner de la personnalité à notre extérieur, surtout si on lui donne un style particulier (hawaïen, rustique, hôtel de luxe, etc.).

On peut opter pour une construction sur mesure, pour un vieux bar qu’on recycle en l’habillant de nouveaux matériaux ou pour un modèle prêt à l’emploi vendu dans les grands magasins et boutiques spécialisées. On peut garder l’installation assez rudimentaire, en y ménageant quelques rangements et une glacière, ou encore intégrer un petit frigo et un évier pour la rendre plus fonctionnelle.

5. L'ART DU GRILL

Manger dehors, c’est bien. Préparer nos repas dans une cuisine extérieure aménagée selon nos besoins, c’est encore mieux! En format mini ou maxi, elle invite à recevoir en toute convivialité. Outre le barbecue, il est intéressant d’y intégrer un îlot et des appareils de cuisson qu’on utilise peu ou rarement à l’intérieur comme une friteuse, un four à pizza ou un four à pain.

Pour protéger la zone du soleil et des intempéries, un pavillon de jardin est idéal. Enfin, pour griller les steaks même à la pénombre, on munit notre cuisine extérieure de luminaires à DEL.

6. DOLCE VITA

Hyper tendance, le coin plage ou pataugeuse permet une entrée dans l’eau tout en douceur. Il s’avère bien adapté pour amuser les jeunes enfants ou rafraîchir les adultes qui ont peur de l’eau.

En prévoyant une plage assez large, on pourra y installer des chaises longues comme on en retrouve dans les stations balnéaires.