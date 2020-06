Sysco soutient l’industrie de la restauration et les communautés locales

Sysco est le chef de file mondial dans la vente, la commercialisation et la distribution de produits alimentaires et non-alimentaires pour les restaurants, les établissements de soins de santé, d'enseignement et d'hôtellerie, et d'autres clients à l'échelle mondiale.

Afin d’aider les communautés locales et d’assurer la continuité de la distribution alimentaire au Québec, Sysco a mis la main à la pâte avec Alliance Foodies, un nouveau programme qui vise à rétablir l’industrie de la restauration, à soutenir nos clients et à nourrir nos communautés locales. Ils ont également lancé Sysco@LaMaison, qui permet aux Québécois de commander, dans le confort de leur foyer, des produits d’épicerie dignes d’un restaurant, ainsi que des articles ménagers.

Pour plus d’informations, visitez sysco.ca.