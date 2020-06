Voici 14 casse-croûtes où on trouve la meilleure poutine du Québec

Tout bon road trip se doit d'être ponctué d'un ou de plusieurs arrêts dans les casse-croûtes qui se trouvent sur son chemin. Au Québec, les casse-croûtes sont nombreux, mais certains se démarquent plus que d'autres par leur délicieuse poutine, leur décor rétro ou simplement la personnalité de leur propriétaire.

Voici donc une liste des meilleurs casse-croûtes du Québec où faire un arrêt durant votre prochain road trip sur les routes de la province!

À L’Usine à frites de Wendake, vous trouverez des casseaux de frites délicieuses, des portions généreuses et un accueil toujours très chaleureux. Le décor du petit casse-croûte est aussi un plus, si jamais vous désirez prendre quelques clichés pour garnir votre compte Instagram.

640, rue Chef-Max-Gros-Louis, Wendake

2. Flashbourg, Québec

Ouvert depuis 1996, le Flashbourg ne cesse d'attirer les foules été après été. C'est que son menu tout simple est composé de produits frais et faits maison, ce qui fait toute la différence!

21231, boulevard Henri-Bourassa, Québec

L'île d'Orléans est une magnifique destination à découvrir durant la saison chaude. Si vous êtes de passage dans ce coin de la province, un arrêt au Casse-croûte chez Mag est une obligation. Vous y trouverez des plats classiques de casse-croûte «jazzés» avec de petites douceurs du coin, comme les champignons sauvages et les pommes de terre de l'île.

2460, chemin Royal, Sainte-Famille

Le Bistrot de l’île possède son propre camion casse-croûte qui est toujours stationné à proximité, soit dans son stationnement ou encore sur le quai de la marina de Saint-Laurent. Son menu est composé de grands classiques comme des burgers, de la poutine et des frites.

135, chemin du Quai, St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

5. Roulotte du COIN, île d’Orléans

Pour un arrêt champêtre et tout à fait magique, la Roulotte du COIN située à Sainte-Famille sur l’île d’Orléans est un incontournable. Son menu est fièrement composé de produits locaux, dont du canard et de l'ail noir qui sont produits directement sur le site de la roulotte par son propriétaire. L'endroit est enchanteur et la nourriture, savoureuse!

2875, chemin Royal, Sainte-Famille

Chez Micheline est la définition même d'un casse-croûte classique. Steamés, poutines, burgers, frites et boissons gazeuses... Vous trouverez sur son petit menu des snacks savoureux et généreux!

225 QC-138, Saint-Augustin-de-Desmaures

À Saint-Raymond, c'est le casse-croûte Ti-Oui qui vole la vedette, et ce, depuis plus de 45 ans! Son menu offre même des options pour les végétariens!

201, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Le casse-croûte du Vieux-Moulin est reconnu pour ses poutines savoureuses et son bar laitier où se délecter d'un cornet en dessert. Des tables sont même installées sur son toit pour profiter pleinement du beau temps!

240, rue Dupont, Pont-Rouge

9. Patate Malette, Beauharnois

Pour une délicieuse frite, un service charmant et un décor kitsch, c'est chez patate Malette que vous devez arrêter. La «roulotte à patate» existe depuis 1956. Attention toutefois car les heures d'ouverture du petit établissement changent selon l'achalandage. Vous pouvez vous y rendre entre 10h et 11h, tous les matins, et jusqu'à environ 20h le soir.

41, rue St-Laurent, Beauharnois

Le décor ultra kitsch de la cantine Chez Ben On S'bour la bédaine est un plaisir pour les yeux. Les employés portent tous un uniforme rayé qui donne l'impression de faire un voyage dans le temps. En plus, la bouffe y est savoureuse! Si vous êtes de passage à Granby, assurez-vous d'y faire un arrêt!

599, rue principale, Granby

En route vers la Gaspésie, un arrêt à la Cantine Sainte-Flavie est un must. Ici, les fruits de mer sont à l'honneur. Vous y trouverez donc des guédilles de homard frais, des poutines aux crevettes, un club sandwich au homard et plus encore. De quoi vous faire saliver!

479, route de la Mer, Sainte-Flavie

12. Chez Archie, Yamachiche

Chez Archie propose un menu de casse-croûte classique avec de la poutine, des frites bien grasses, des hot-dogs et plus encore. Et pour bien terminer votre repas, vous pourrez vous commander un cornet de crème glacée à déguster sur la jolie petite terrasse colorée.

821, rue Sainte-Anne, Yamachiche

13. Gibeau Orange Julep, Montréal

Pour ceux qui ne planifient pas quitter Montréal cet été, le Gibeau Orange Julep est la cantine idéale où aller se délecter. La célèbre orange géante de Montréal propose un menu classique de casse-croûte, avec de nombreuses options pour les véganes. Il faut y aller au moins une fois dans sa vie!

7700, boul. Décarie

14. La Babine Gourmande, St-Michel-de-Bellechasse - Fermée pour la saison 2020

Sur la 132, La Babine Gourmande propose de savoureuses poutines qui sont toutes servies avec le délicieux fromage de la région. Cette cantine de luxe est toutefois fermée pour la saison 2020 en raison de la COVID. Vivement 2021 pour s'y attabler!

99, QC-132, Saint-Michel-de-Bellechasse