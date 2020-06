3 cuvées pour les journées chaudes d'été

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc espagnol alliant droiture, mordant et tension

Rueda 2019

Basa - Telmo Rodriguez

Castille Léon - Espagne

Code : 10264018

Prix: 16,90 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une salade du jardin, des poissons crus, des fruits de mer en coquillage...

Les amoureux de Chablis, de Muscadet ou de Sancerre seront aux p'tits oiseaux en goûtant ce blanc ibérique à facture modeste! Il est doté d'un profil salin, énergique, iodé et bien all dente. Un produit bien sec, vachement épuré, vigoureux et digeste au possible qui aura toute sa place durant les journées de canicule. À boire dès maintenant ou lors des 12 à 18 mois à venir.

2- Un rosé provençal désaltérant et séduisant à souhait

Coteaux d'Aix-en-Provence 2018

Château Beaulieu

Provence - France

Code : 12221628

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir entre 9 et 11 degrés Celsius

À déguster avec : un cocktail de crevettes fraîches, un assortiment de sushis, une soupe froide de tomate et basilic...

Bien rares sont les vins rosés de Provence, à moins de 17-18 $, qui sont aussi qualitatif que celui-ci! Délicats parfums, texture huileuse et sphérique, gustatif fin, glissant et pénétrant... Sa fraîcheur est exquise et vous en redemanderez assurément un deuxième verre! Une bien belle balade au pays des cigales, du Pastis, de la sieste et de la pétanque en classe économique. N'oubliez pas le flacon plus de 1 an ou maximum 18 mois dans votre réserve pour éviter les déceptions.

3- Un rouge de Bordeaux qui est frais, souple, facile et peu tannique

Francs Côtes de Bordeaux 2016

Château Pelan Bellevue

Bordeaux - France

Code : 10771407

Prix : 16,90 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,8 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une ratatouille ou une papillote de légumes du jardin, une pizza végétarienne...

Ce très joli rouge de la vaste région viticole bordelaise est une belle réussite depuis quelques millésimes. La famille Moro travaille la vigne en culture biologique sur leurs différentes propriétés et ça se perçoit dans le verre. Leurs cuvées sont nettes, vivantes, savoureuses, précises, juteuses et sans fausse note. Vous pourrez déguster celle-ci dès aujourd'hui ou au courant des 3 ou 4 années suivant son achat.