Voici les 3 meilleures recettes de poulet qui ont été cuisinées à Salut Bonjour

L'été ne fait que commencer que, déjà, vous cherchez des recettes amusantes pour toutes la famille? Chaque lundi, nous mettons à votre disposition celles que VOUS avez préférées. Cette semaine, c'est le poulet qui est à l'honneur!

1. POULET SURPRISE

Ingrédients

4 poitrines de poulet

10 tranches de salami piquant ou doux

20 feuilles de basilic

250 ml (1 tasse) cheddar,râpé

1 oignon, émincé

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

250 ml (1 tasse) crème 35 %

1 bouillon cube de poulet

125 ml (1/2 tasse) feuilles de persil, hachées

4 portions de pommes de terre sautées

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, disposez les poitrines de poulet.

ÉTAPE 3

À l’aide de la pointe d’un couteau, entaillez les poitrines de poulet pour faire des ouvertures dans la largeur sans que les morceaux ne se détachent.

ÉTAPE 3

Coupez les tranches de salami en deux.

ÉTAPE 4

Dans chaque entaille des poitrines de poulet, disposez un morceau de salami et une feuille de basilic, salez, poivrez, couvrez de fromage râpé et laissez cuire au four, 20 minutes.

ÉTAPE 5

Entre temps, dans une poêle chaude, faites revenir l’oignon dans l’huile d’olive.

ÉTAPE 6

Ajoutez l’ail, la crème, le bouillon cube et portez à frémissement. Vérifiez l’assaisonnement. Ajoutez le persil.

ÉTAPE 7

Dans chaque assiette, répartissez les pommes de terre, les poitrines puis nappez de crème.

2. FAJITAS AU POULET

Fajitas

3 poitrines de poulet du Québec, en lanières

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

500 ml (2 tasses) oignon, émincé

500 ml (2 tasses) poivron rouge, en lanières

5 gousses d’ail, hachées

500 ml (2 tasse) maïs en grains

30 ml (2 c. à table) beurre

500 ml (2 tasses) de laitue haché

125 ml (½ tasse) piments marinés (Jalapenos, piment banane, etc...)

Qs Tortillas de blé ou maïs

125 ml (½ tasse) feuilles de coriandre, hachées

125 ml (½ tasse) crème sûre

4 portions de riz cuit

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Pour les épices à faritas, dans un bol, mélangez le cumin, le paprika, le sucre, la poudre de chili et la poudre d’ail. Réservez.

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites revenir le poulet dans l’huile d’olive, 2 minutes de chaque côté. Ajoutez 30 ml (2 c. à table) du mélange d’épices préparé, salez et poivrez. Vérifiez l’assaisonnement. Retirez et réservez.

ÉTAPE 3

Dans la même poêle chaude, faites revenir l’oignon, le poivron, 2 minutes.

​ÉTAPE 4

Ajoutez l’ail et le reste du mélange d’épices préparé. Vérifiez l’assaisonnement.

​ÉTAPE 5

Dans un bol, mélangez le maïs et le beurre et faites réchauffer, au four micro-ondes, 1 minute.

​ÉTAPE 6

Dans un grand plat de service, au centre disposez les tortillas chaudes et autour, chacun des composants, le maïs, le riz, le mélange poivron et oignon, le poulet préparé, et laissez chacun se préparer son fajitas.

3. POULET À LA SICILIENNE

Ingrédients

4 poitrines de poulet du Québec

120 ml (8 c. à table) huile d’olive

5 ml (1 c. à thé) mélange d’herbes de Provence

125 ml (½ tasse) bouillon poulet

2 gousses d’ail, hachées

1 oignon, émincé

1 aubergine, en cubes

30 ml (2 c. à table) pâte de tomate

125 ml (½ tasse) vin rouge

3 tomates, en dés

60 ml (4 c. à table) olives noires dénoyautées

60 ml (4 c. à table) câpres entières

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique

8 feuilles de basilic, ciselées

5 ml (1 c. à thé) origan

4 portions de pâtes cuites

qs parmesan, râpé

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une poêle chaude, faites saisir les poitrines de poulet dans 30 ml (2 c. à table) d'huile d'olive, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 2

Ajoutez les herbes de Provence, du sel, du poivre et mélangez.

ÉTAPE 3

Ajoutez le bouillon, 1 gousse d’ail, couvrez et laissez cuire, à feu moyen, 10 minutes.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une autre poêle chaude, faites saisir l’oignon et l’aubergine, dans le reste d'huile, 4 minutes.

ÉTAPE 5

Ajoutez la pâte de tomate, le vin rouge, les tomates, les olives, les câpres, le vinaigre balsamique, le basilic, l'origan et laissez cuire, à feu moyen, 10 minutes.

ÉTAPE 6

Ajoutez les pâtes, dans les légumes et mélangez. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 7

Tranchez les poitrines de poulet et les ajouter dans les pâtes. Parsemez de parmesan avant de servir.