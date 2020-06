6 gestes pour rafraîchir sa maison pendant une canicule

Les périodes de grandes chaleurs sont de plus en plus fréquentes en été au Québec.

Si vous n’avez pas de climatisation, les canicules peuvent être difficiles de jour comme de nuit.

Par chance, il existe quelques gestes plutôt simples à poser pour vous aider à rafraichir votre maison pendant une canicule. En voici six à poser dès maintenant :

1. Faites le plein de plantes

Les plantes vertes non sont pas seulement jolies, elles sont également fort utiles en temps de canicule. Les plantes vertes vont en effet aider à réguler l’humidité d’une pièce. En grand nombre, elles peuvent même devenir un barrage de chaleur.

2. Sortez la literie d’été

En été, votre lit devrait être dépouillé de tout le superflu dans lequel vous aimez vous emmitoufler en hiver. Rangez la couette, les coussins, le jeté, etc. Procurez-vous des draps en lin qui respirent bien et n’ayez pas peur de dormir avec un simple drap plat lors des nuits très chaudes. Si vous n’êtes pas confortable avec seulement un drap plat, une courtepointe d’été qui est légère peut s’avérer utile.

3. Débranchez les appareils électriques

C’est connu, il vaut éviter de partir le four lors d’une canicule, car la chaleur que dégage l’appareil va rapidement envahir votre logement. Dans un monde idéal, en plus d’éviter d’utiliser les appareils électriques d’une maison il faut les débrancher. Si ce n’est pas possible, évitez quand même de les utiliser de jour. Faites les tâches ménagères comme le lavage et partir le lave-vaisselle le soir quand c’est un peu plus frais.

4. Jouez avec vos fenêtres

Le jour, fermez vos fenêtres afin d’éviter que la chaleur et l’humidité entrent dans votre maison. Une fois le soleil couché, ouvrez-les pour faire circuler l’air et placez des ventilateurs sur pied devant et à différents endroits stratégiques pour que ces derniers propulsent le tout à travers vos pièces. Il est aussi recommandé de laisser les rideaux fermés le jour dans les pièces où le soleil plombe.

5. Faites tourner votre ventilateur dans le bon sens

Si vous avez des ventilateurs au plafond, assurez-vous de faire tourner ces derniers dans le sens contraire des aiguilles d’une montre De cette façon, les pales poussent l’air vers le bas et cette circulation aide à rafraichir une pièce.

6. Dites au revoir aux ampoules incandescentes

Avant la prochaine canicule, allez faire un tour en quincaillerie pour faire le plein d’ampoules fluocompactes. En plus de vous faire sauver des sous sur votre prochaine facture d’électricité, ces ampoules dégagent beaucoup moins de chaleur lorsqu’elles sont allumées.