Le nombre de noyades en forte hausse au Québec

Une noyade, c'est toujours une noyade de trop. La saison estivale ne fait que commencer que, déjà, le nombre de noyades au Québec est en forte hausse, comparativement aux années précédentes.





En date du mardi 30 juin, la Société de sauvetage enregistrait un triste record : 34 noyades ont déjà eu lieu au Québec. À pareille date l'an passé, c'était plutôt 26 noyades qui avaient été recensées par l'organisme, pour un total de 58 noyades (non-officielles) en fin d'été.





Selon ce que rapporte le Journal de Montréal, quelques facteurs peuvent expliquer cette hausse marquée. D'abord, les deux épisodes de canicule qui ont frappé la province ont encouragé un plus grand nombre de Québécois à profiter des plans d'eau. Il est à noter que ce sont dans les rivières et les lacs ou les étangs qu'on enregistre le plus grand nombre de noyades.





La pandémie aura aussi eu raison de ces tristes événements. Comme les enfants peuvent être privés de camps de jour, la plupart passent plus de temps à la maison et, par le fait même, dans la piscine. Les parents doivent aussi composer avec une double responsabilité : celle de travailler et de s'occuper des enfants.





Malgré les autres occupations, le gouvernement du Canada recommande aux parents de toujours surveiller attentivement leurs enfants lorsqu'ils se trouvent près d'un plan d'eau. Il est préférable de choisir un endroit sécuritaire pour se baigner, comme une plage ou une piscine publique.