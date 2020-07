15 choses cocasses qui arrivent seulement lorsqu'on est en vacances

C'est le temps des vacances! Afin de décrocher un peu de la routine, voici 30 choses rigolotes qui arrivent seulement durant la pause estivale.

1. On a une trace de main blanche quelque part dans le bas du dos.

Et on se dit qu'on ne fera plus confiance à cette personne pour appliquer de la crème solaire.

2. On se fait réveiller TRÈS tôt le premier matin.

Parce qu'on a oublié d'enlever notre alarme...

3. On oublie quel jour on est.

Tous les jours sont des dimanches.

4. On réalise que nos enfants sont devenus meilleurs amis.

Nos enfants deviennent inséparables durant les vacances... contrairement au reste de l'année

5. On accorde moins d'importance au téléphone cellulaire

On vit plus dans le moment présent.

6. On passe notre temps à compter le nombre de piqures de moustique sur nos jambes.

Vive la citronnelle!

7. On achète une robe fleurie trop voyante qu'on ne portera qu'une seule fois.

Mais pourquoi?

8. On devient un pro la météo.

Stéphanie Villeneuve devient notre meilleure alliée.

9. On remarque que nos doigts sont ratatinés.

Et on se dit qu'on doit sortir de la piscine.

10. On applique compulsivement de la crème solaire.

Avant chaque sortie et après chaque baignade.

11. On boit une gorgée de rosée en se disant qu'on mène une belle vie.

Et on n'a pas tort.

12. On passe notre journée à se demander de quoi sera fait le prochain repas.

Parce que manger, c'est la vie!

13. On ressort le vélo du cabanon.

Et on se rend compte qu'on n'est pas si en forme que ça.

14. On achète cinq romans.

Mais on ne terminera jamais le premier.

15. On mange une guimauve de trop.

Les guimauves, c'est bon... jusqu'à ce qu'on mange celle de trop.