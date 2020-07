Voici 5 recettes de Sangria pour commencer les vacances du bon pied

La sangria, ça goûte l'été! À la fois rafraîchissante et désaltérante, cette boisson alcoolisée se consomme aussi bien au soleil sur une terrasse que sur le bord de la piscine. Voici cinq recettes à déguster si vous souhaitez commencer les vacances du bon pied... sans vous stresser.

1. SANGRIA TROPICALE

Ingrédients

1.25 L (5 tasses) de jus d'ananas

750 ml (3 tasses) de jus d'orange

500 ml (2 tasses) de jus de pamplemousse rose

750 ml (3 tasses) de rhum blanc

500 ml (2 tasses) de vin blanc sec

2 limes, tranchées

2 oranges, tranchées

3 morceaux de melon d'eau

Glaçons

Préparation

Disposer les ingrédients liquides dans un grand bol. Congeler le tout durant une heure. Ajouter les glaçons, les morceaux de melon d'eau et les tranches d'agrumes et servir.

*Cette recette est librement inspirée de Foodlavie.

2. SANGRIA POIRE ET GINGEMBRE





Ingrédients

Glaçons

30 ml (1 oz) de Dandy Gin

90 ml (3 oz) de vermouth de cidre Rouge Gorge Blanc

90 ml (3 oz) de nectar de poire

15 ml (1/2 oz) de jus de citron

3 traits de liqueur amère

90 ml (3 oz) de tonic

60 ml (2 oz) de bière de gingembre

Préparation

Remplir un verre de glaçons au tiers. Ajouter le nectar de poire, le jus de citron, le bitter, le Dandy Gin, le Rouge Gorge Blanc et la bière de gingembre. Mélanger avec une cuillère. Ajouter ensuite le plus de glace possible, pour que le mélange reste bien frais.

*Cette recette est librement inspirée de Foodlavie.

3. SANGRIA ROUGE CLASSIQUE

Ingrédients

1 bouteille de vin rouge (n'importe qu'elle convient, inutile qu'elle soit coûteuse)

85 ml (1/3 tasse) de brandy, de Cointreau ou de rhum blanc

1 L (4 tasses) d'eau gazéifiée

65 ml (1/4 tasse) de sucre en poudre

Le jus de 2 oranges

Le jus de 2 citrons

Le jus de 2 limes

250 ml (1 tasse) de fruits coupés en dés (orange, pomme, prune ou pêche)

Quelques branches de menthe

Préparation

Remplir à mi-hauteur un contenant de 2 litres (pichet, carafe, etc.) de fruits coupés et de glace. Ajouter tous les autres ingrédients et remuer pour bien dissoudre le sucre.

*Cette recette est librement inspirée de Foodlavie.

4. SANGRIA MELON ET CONCOMBRE

Ingrédients

1/2 petit melon de miel coupé en deux, épépiné et pelé, puis coupé en cubes

1/2 concombre coupé en tranches fines

1 lime coupée en tranche fines

12 feuilles de menthe fraîche

1/4 tasse de jus de lime

1/4 tasse de miel liquide

1 bouteille de vin blanc froid (750 ml)

1 bouteille d' eau gazéifiée froide (1 L)

glaçons

brin de menthe fraîche (facultatif)

Préparation

1. Dans un grand pichet, mélanger le melon, le concombre, les tranches de lime et les feuilles de menthe. Dans un petit bol, mélanger le jus de lime et le miel jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Verser ce mélange sur la préparation de melon. Ajouter le vin et remuer délicatement. Couvrir et réfrigérer pendant au moins 2 heures.

2. Au moment de servir, ajouter l'eau gazéifiée et mélanger. Garnir chaque verre de glaçons et d'un brin de menthe, si désiré.

*Cette recette est librement inspirée de Coup de pouce.

5. SANGRIA BLANCHE CLASSIQUE

Ingrédients

4 quartiers de lime

4 tranches de citron

4 tranches d'orange

8 griottes

120 ml (4 oz) de rhum

60 ml (2 oz) de Triple sec

360 ml (12 oz) de vin blanc

90 ml (3 oz) de sirop de canne

Boisson gazeuse, style 7UP



Préparation

Pilonner la lime, l'orange, le citron, la griotte avec le sirop dans la timbale du shakeur. Ajouter ensuite le rhum, le Triple sec, le vin blanc et frapper avec de la glace. Verser le tout dans les verres et compléter avec du 7up. Déco : Rondelle d'orange, citron, lime et griotte sur un cure-dent à déposer sur le bord des verres.

*Cette recette est librement inspirée de Foodlavie.