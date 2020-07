3 vins bios abordables

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un rosé sicilien alliant parfums délicats, texture enveloppante et fraicheur exquise

Etna Rosso 2019

Le Sabbie Dell'Etna - Firriato

Sicile - Italie

Code : 14453377

Prix : 21,90 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,7 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un tartare de saumon, des bruschettas, une soupe froide de tomate, ...

Cet épanoui et très réussi rosé italien vous fera effectuer une apaisante et agréable balade au pied du Mont Etna, en plein cœur du terroir sicilien. Il est exclusivement fait du très peu connu cépage nerello mascalese. Il offre une rondeur gustative généreuse et caressante qui vous fera effectuer de fastueuses harmonisations mets-vins à table. Très bon dès maintenant, mais aussi lors des 2 années suivant son achat.

2- Un épatant vin de macération, plus communément appelé, un vin orange

Vin blanc de macération 2019

20 000 Leguas - Dominio de Punctum

Castille-la-Manche - Espagne

Code : 13920771

Prix : 17,05 $

Disponibilités : 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : des mets indiens à base de riz, de poulet, de curry, mais également de nombreux plats comportant des agrumes tels un canard à l'orange ou une tajine de poulet au citron confit.

Le vin orange est sur toutes les «lèvres» depuis 2-3 ans au Québec. On en parle beaucoup, mais on en goûte plutôt rarement. Pourquoi? Il est difficile d'en trouver et les prix des bouteilles sont souvent assez élevés. En voici un tout à fait étonnant et fort recommandable à seulement 17 $. Ce n'est pas le plus bavard sur le plan olfactif, par contre en bouche, il offre une texture sphérique et des courbes vachement élancées. Un produit original, différent, déroutant et pour le moins intriguant qui vous fera sortir des sentier balisés. À consommer aujourd'hui ou au courant des 12 à 18 mois à venir.

3- Un savoureux et hyper sudiste rouge du Roussillon

Côtes du Roussillon 2018

Syrah/Grenache - Mas Las Cabes

Roussillon - France

Code : 11096159

Prix : 16,95 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des grillades barbecues telles des saucisses de gibiers, des burgers ou des côtes levées.

Quelle merveilleuse aubaine que ce rouge du Sud de la France! Il s'agit d'un assemblage principalement issu de syrah et de grenache. Un vin offrant des notes épicées et fumées qui possède un charme fou. C'est fait en culture biologique par un petit domaine familial et c'est juste trop bon pour même pas 17 huards! Impeccable dès ce week-end, mais les plus patients pourront également l'oublier 2, même 3 ans dans leur cachette secrète.