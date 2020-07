Omble chevalier, légumes grillés, crumble à l’ail et sauce vierge à l’échalote, tomates séchées et olives

Une recette signée Rémy Gaudet.

OMBLE CHEVALIER

Ingrédients

1 filet d’omble chevalier

Sel, poivre

Un filet d’huile olive

Préparation

Préchauffer le four à 400 degrés.

Chauffer une poêle antiadhésive avec un filet d’huile d’olive.

Assaisonner le filet des deux côtés.

Déposer le filet côté peau.

À la mi-cuisson, après 2 ou 3 minutes, retourner côté chair et éteindre le feu.

Mettre la poêle au four 1 ou 2min



LÉGUMES GRILLÉS

Ingrédients

1 courgette

1 poivron

1 noix de beurre

1 filet d’huile olive

Sel poivre

Préparation

Tailler la courgette en deux puis en deux dans le sens de la longueur.

Quadriller de la pointe du couteau.

Couper le poivron.

Assaisonner (sel et poivre), puis bien colorer dans l’huile et le beurre puis finir la cuisson au four.

CRUMBLE À L’AIL

Ingrédients

50g beurre

50g farine

3 gousses d’ail

Préparation

Mélanger le beurre à température pièce à la farine et les gousses d’ail haché et assaisonner.

Mélanger du bout des doigts et former ainsi la consistance désirée.

Débarrasser sur une plaque et cuire environ 12min à 350 degrés.

SAUCE VIERGE

Ingrédients

Tomates séchées

Olives noires

2 échalotes

Huile olive



Préparation

Chauffer une casserole avec de l’huile d’olive en quantité généreus.

Ciseler les deux échalotes et incorporer à l’huile chaude et les faire suer.

Hacher les tomates séchées et ajouter dans la casserole puis éteindre le feu.

Le but est de faire suer etde débarrasser les aromes des tomates et des échalotes.

Ajouter les olives tranchées et réserver.



QUINOA

Porter à ébullition une casserole d’eau salé.

Cuire le quinoa rouge et blanc dans la quantité désirée.

Égoutter.

Faire revenir dans une poêle avant le service.

Faire le montage de votre assiette en déposant le quinoa puis déposer les légumes et suivre avec le filet d’omble. Finir en surmontant de la sauce vierge et du crumble à l’ail pour apporter ce côté plus croquant et ainsi permettre de rehausser les saveurs avec les goûts prononcés de ses deux préparations.