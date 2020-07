5 exercices simples pour avoir une meilleure posture

Les mauvaises postures arrivent sournoisement, sans que nous nous en rendions compte. Le dos arrondi et le cou arqué peuvent provoquer, à long terme, des douleurs lombaires. Pour éviter que le problème ne s'aggrave davantage, voici des exercices qui auront tôt fait de vous aider.

Au contraire, une bonne posture peut aider à avoir une meilleure respiration, une meilleure digestion et donc, une meilleure gestion du stress. Qui plus est, les bonnes habitudes permettent un meilleur fonctionnement des organes internes.





1. Contracter les omoplates

Placez-vous debout, les deux pieds bien ancrés au sol. Il suffit de contracter les omoplates, tout en dégageant la cage thoracique et en ramenant les bras et les épaules vers l'arrière. Il faut tenir la posture 5 secondes et la relâcher. Vous pouvez répéter l'exercice.





2. Étirer la colonne vertébrale

Asseyez-vous, les pieds parallèles et bien ancrés au sol. Il suffit de croiser vos bras de façon à déposer vos mains sur chacune de vos épaules. Puis, il vous faudra allonger la colonne vertébrale, comme si vous tentiez d'atteindre le ciel avec votre tête. Il faut tenir la posture 5 secondes et la relâcher. Vous pouvez répéter l'exercice.





3. Redresser les épaules avec un élastique d'entraînement

Placez-vous debout, les deux pieds bien ancrés au sol et le dos droit. Il suffit de saisir l'élastique aux deux extrémités et d'ouvrir les bras doucement, de façon à contracter les omoplates et les épaules. Il faut tenir la posture 5 secondes et la relâcher. Vous pouvez répéter l'exercice.





4. Étirer le dos

Installez-vous à quatre pattes au sol, de façon à avoir les genoux, les hanches et les mains alignées. Il suffit d'inspirer et d'enrouler le dos puis d'expirer et arrondir le dos. Aussi appelé la posture du chat, cet exercice peut être répété à quelques reprises.





5. Élever les épaules

Couchez-vous à plat ventre au sol, tout en gardant vos bras au-dessus de votre tête, devant vous. Il suffit de lever légèrement les épaules et les bras du sol afin de créer une contraction dans les omoplates. Il faut tenir la posture 5 secondes et la relâcher. Vous pouvez répéter l'exercice.





Après avoir réalisé ces exercices, il se peut que vous notiez des raideurs. Elles sont normales. Elles disparaîtront graduellement, le temps que votre corps s'habitue à la nouvelle posture.