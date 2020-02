Trucs et astuces santé pour passer à travers l’hiver

En collaboration avec



L’hiver est parfois dur pour le moral. Il est souvent associé à la déprime saisonnière et à la fatigue. Certaines personnes deviennent irritables. Il existe pourtant plusieurs solutions à notre portée, dont le fait d’apporter de petits changements à son alimentation, pour nous aider à passer l’hiver! Voici quelques conseils pour vous faciliter la vie au cours de la saison froide.

S’alimenter différemment selon la saison

Durant l’hiver, on remarque chez la plupart des personnes une augmentation des apports alimentaires. Le saviez-vous? En effet, à cette période de l’année, nous avons tendance à ingérer plus de calories. Les fêtes de fin d’année y sont évidemment pour beaucoup. Bien des gens trouvent du réconfort à leur déprime dans l’alimentation, alors ils ont plusieurs occasions (ou prétextes), durant le temps des fêtes, de manger plus. En outre, dans les pays nordiques, comme le Canada, la disponibilité et le prix des aliments varient d’une saison à l’autre, et cela influe sur la façon de nous alimenter et les choix que nous devons faire.

"Tous les changements qu’apportent les saisons modifient notre régime et, du même coup, la quantité de vitamines et de minéraux que nous consommons", explique Hubert Cormier, nutritionniste certifié, auteur et conférencier.

Que faut-il surveiller au cours de l’hiver?

La vitamine D, aussi appelée la « vitamine soleil », est prioritaire en ce qui a trait à l’alimentation durant l’hiver. Lorsque le soleil se fait plus rare, d’octobre à avril, nous souffrons tous d’un déficit de vitamine D. Comme cette vitamine joue un rôle important dans la production de la sérotonine, elle est souvent associée à l’humeur. L’effet d’une carence de vitamine D sur le cycle circadien demeure à élucider.

Pour contrer le stress et la déprime hivernale, le magnésium est un allié de choix. Ce minéral essentiel à l’organisme est déterminant pour un nombre considérable de réactions métaboliques.

"Par exemple, si vous ressentez de la fatigue régulièrement, en particulier au réveil, il est possible que vous ayez une carence en magnésium." ajoute M.Cormier

De plus, une grande consommation d’alcool, de café ou de boissons gazeuses peut faire baisser vos réserves de magnésium et influer ainsi sur votre énergie. Des chercheurs ont d’ailleurs découvert que le régime alimentaire nord-américain est plutôt faible en magnésium, comparativement au reste du monde. Pour pallier le déficit, il est recommandé de consommer plus de fruits, de céréales complètes, de fruits de mer, de chocolat noir et de noix. On peut aussi opter pour les suppléments sous forme de comprimés ou de gélules.

Le zinc, pourrait améliorer la réponse immunitaire (le rhume n’a qu’à bien se tenir!) et favoriser la récupération en cas de faiblesse généralisée, notamment grâce à ses fonctions antioxydantes. À l’opposé, une carence en zinc nuirait au bon fonctionnement du système immunitaire et au niveau d’énergie en général.

"Les suppléments de magnésium existent sous différentes formes, ils peuvent aider à apaiser les maux de tête et les migraines, stimuler le système immunitaire et les problèmes digestifs et à maintenir les os et le bon fonctionnement des muscles." explique M. Cormier

Pour vous assurer de passer l’hiver en bonne santé, il vous faut aussi pratiquer une forme d’activité physique, surtout en plein air.

"L’activité physique extérieure vous donnera de la vitalité et augmentera votre niveau d’énergie. Il s’agit d’une excellente façon de gérer votre poids, car vous dépenserez votre surplus de calories." recommande M. Cormier

L’exercice physique contribuerait même à prévenir l’apparition de la dépression saisonnière.



Comment passer l’hiver? Voici quelques astuces de notre nutrionniste:

• Privilégiez les légumes frais et saisonniers (pomme de terre, carotte, navet, panais, betterave, chou, etc.). Les pommes du Québec sont également offertes toute l’année.

• Mettez du soleil dans votre assiette en y ajoutant des agrumes (orange, pomelo, clémentine, pamplemousse, etc.). Ils abondent à ce temps-ci de l’année.

• Agrémentez vos plats d’épices aux saveurs réconfortantes (anis étoilé, clou de girofle, cannelle, muscade, gingembre, etc.). Elles rehaussent le goût de vos recettes, sans y ajouter des calories.

• Dormez suffisamment. Un sommeil adéquat vous permettra de mieux gérer votre poids et d’améliorer votre niveau d’énergie.

• Assurez-vous de consommer du poisson, des produits laitiers, des œufs et du soya, qui contiennent tous de la vitamine D.

• Faites le plein d’aliments contenant du magnésium tels que le soya, les graines, les noix, les légumineuses, les céréales de son et même le chocolat noir.

• Consommez des aliments riches en zinc, comme les huîtres, le foie, le bœuf, le germe de blé, les graines de sésame ou les champignons shiitakés.

Le magnésium aide à maintenir le bon fonctionnement des muscles et à aider le corps à métaboliser les nutriments. Il contribue également au développement et au maintien des os, des dents et à la formation des tissus.

