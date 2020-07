Voici 3 recettes audacieuses d'épis de maïs

Le beurre et le sel n'ont qu'à bien se tenir! Bien que ces deux ingrédients se marient à merveille avec un épi de maïs, vous serez (peut-être) surpris d'apprendre qu'ils ne sont pas les seuls. Voici trois recettes d'épis de maïs, qui épateront la galerie!





L'épi de maïs se conserve au réfrigérateur. Il pourra se conserver plus longtemps si vous ne lui retirez pas ses feuilles. Il existe plusieurs façons de le faire cuire, mais la plus populaire reste à l'eau bouillante. Vous pouvez également faire cuire votre épi sur le barbecue. Dans les deux cas, votre épi de maïs demandera de 7 à 10 minutes de cuisson. Toutefois, au micro-onde, il n'aura besoin que de 4 minutes de cuisson en moyenne, selon la force de votre four.

1. Épis de maïs grillés au parmesan

Recette tirée de Coup de pouce

INGRÉDIENTS

1 cuillère à table de beurre fondu

1 cuillère à table d' huile d'olive

1/2 cuillère à thé de paprika fumé ou doux

6 épis de maïs épluchés

1/2 tasse de parmesan râpé

1 cuillère à table de persil italien haché finement

sel

PRÉPARATION

1. Dans un petit bol, mélanger le beurre, l'huile et le paprika. Saler et réserver.

2. Régler le barbecue au gaz à puissance moyenneélevée. Mettre les épis de maïs sur la grille huilée du barbecue et fermer le couvercle. Cuire pendant 8 minutes (retourner les épis de temps à autre). Badigeonner les épis d'un peu du mélange de beurre réservé et poursuivre la cuisson pendant 12 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient marqués et tendres (les retourner et les badigeonner du beurre de temps à autre). Parsemer du parmesan et du persil.

2. Maïs grillés à la mexicaine

Recette tirée de Food la vie

INGRÉDIENTS

4 épis de maïs, avec les feuilles

30 ml (2 c. à soupe) d'huile végétale ou beurre fondu

Sel marin et poivre fraîchement moulu

100 ml (3/8 tasse) de mayonnaise maison ou du commerce

250 g (9 oz) de fromage cotija, pecorino ou parmesan râpé

Chilis piquant, en poudre

Coriandre fraîche, hachée finement

1 lime, coupée en quartiers, au goût

1 feuille d'aluminium pliée en trois



PRÉPARATION

Allumer votre barbecue et faire un feu vif. Éplucher le maïs en laissant les feuilles attachées au bout, un peu comme éplucher une banane. Ficeler les feuilles pour faire une sorte de poignée en dessous de l'épi. Badigeonner légèrement chaque épi avec de l'huile. Saler et poivrer. Mettre le maïs sur le BBQ avec le papier d'aluminium plié en-dessous des feuilles pour empêcher de bruler. Rôtir le maïs jusqu'à ce que les épis soient dorés sur tous les côtés, 3 minutes par côté, 12 minutes en tout. Badigeonner pendant la cuisson. Mettre le maïs sur un plateau. Enduire chaque épi de mayonnaise, puis le parsemer de fromage, de chili et de coriandre. L'arroser avec du jus de lime et croquer dedans!

3. Maïs grillé avec sauce à l’avocat

INGRÉDIENTS



8 épis de maïs

1 avocat

½ tasse de yogourt nature

¼ c. à thé de paprika fumé doux

Sel marin, au goût

Poivre moulu, au goût

PRÉPARATION