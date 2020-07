Voici comment conserver sa maison propre au quotidien

Il n’y a rien de plus décourageant que de devoir passer un samedi ensoleillé à l’intérieur, car la maison est sens dessus dessous.

Pour éviter cette situation, il est possible d’appliquer des gestes au quotidien qui vous aideront à conserver une maison propre.

Voici 8 trucs assez simples à appliquer quotidiennement pour vivre dans une maison propre:

1. Adoper la règle du 15 minutes

Ce truc est emprunté à la Méthode FlyLady . Celle-ci consiste à s’organiser un petit calendrier de tâches quotidiennes à réaliser en 15 minutes. Sollicitez tous les membres de la famille pour vous aider. Cette routine vous permettra de ne pas avoir à passer une journée complète du week-end à faire le ménage de la maison, alors que vous pourriez être en train de faire des activités avec les enfants.

2. Avoir le matériel à porter de main

Faites-vous un panier dans lequel se trouvent vos produits ménagers et outils pour réaliser vos tâches ménagères. De cette manière vous ne perdrez pas de temps à chercher les items partout dans la maison avant même de mettre la main à la pâte.

3. Faire son lit

Très simple comme truc, mais plusieurs ne le font pas et pourtant, un lit fait rend une chambre plus organisée en un claquement de doigts. Vous aurez également moins tendance à laisser trainer des choses sur le lit si ce dernier est fait.

4. Se laver les mains fréquemment

Bien sûr il faut se laver les mains de façon régulière par mesure d’hygiène (particulièrement en temps de pandémie), mais il faut aussi le faire pour le bien de la maison. Le lavage de main fréquent évitera que les murs, les interrupteurs, les portes, les meubles, bref tout ce que l’on touche quotidiennement, se salissent rapidement.

5. Prendre l'habitude de ranger au fur et à mesure

Que ce soit la vaisselle qui traine dans le salon, vos vêtements sur le lit ou votre courrier, prenez l’habitude de ranger les items du quotidien au fur et à mesure. Cela va vous prendre 2 minutes de votre temps au lieu de 30 minutes le week-end venu.

6. Désemcombrer les pièces

Cette astuce ne se fait pas en une journée, c’est un travail à long terme surtout si vous êtes du genre à accumuler les choses. Ce qu’il faut retenir en fait c’est que plus il y a d’items dans une pièce, plus la poussière va avoir tendance à s’accumuler et plus le temps de ménage sera long.

7. Laver l'évier de cuisine chaque jour

Également emprunté à la Méthode FlyLady, le truc de nettoyer son évier tous les soirs avant d’aller dormir vous aidera à maintenir un environnement propre et sain. Vous n’êtes surtout pas obligé de sortir le produit désincrustant tous les soirs. Parfois seulement un peu d’eau et un chiffon pour essuyer sont suffisants.

8. Nettoyer au fur et à mesure que vous cuisinez

Il n’y a rien de plus satisfaisant que de terminer le souper et n’avoir pratiquement plus rien à ramasser. Pour ce faire, ayez un sac de compost à porter de main, nettoyez la vaisselle utilisée au fur et à mesure que vous l’utilisez, remplissez le lave-vaisselle pendant que le tout cuit au four et le tour est joué!