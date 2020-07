Suggestions lecture du 12 juillet 2020

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

À voir aussi : Suggestions lecture du 14 juin 2020

1- La mort sans visage (intrigue policière / suspens)

Kathy Reichs

Robert Laffont

Temperance Brennan se frappe à un mystère : elle reçoit des photos macabres d’une personne anonyme. Mais qui est l’homme sans visage? Arrivera-t-elle à résoudre le mystère avant Heavner, sa nouvelle patronne qui lui interdit de mettre le nez dans cette affaire? Suspens et découvertes plus inquiétantes les unes que les autres sont au rendez-vous.

2- Au bonheur des filles (lecture d’été / historique)

Elizabeth Gilbert

Calmann-Lévy

L’auteur de mange, prie, aime récidive avec un livre haut en couleurs!

Vivian, 19 ans, va séjourner chez sa tante Peg, propriétaire d’un théâtre en plein Times Square. Elle délaisse alors sa vie terne et bien tracée par ses parents, pour découvrir ce qu’est la vraie liberté en tant que femme des années 40 qui s’amuse, fait des folies (peut-être trop) et goûte aux bonheurs de la vie. Une lecture digne d’un feu d’artifice où les péripéties sont à l’image de cette jeune adulte au tempérament fougueux. Prenant place dans les années 40, on est rapidement plongé dans le contexte de l’époque, au temps de la guerre et au moment où la femme s’émancipe. L’écriture de l’autrice, toujours recherchée et très savoureuse, est pleine d’humour et de piquant!

3- La ville sans vent (fantastique)

Eléonore Devillepoix

Petit Homme

Un mélange d’Harry Potter et de Narnia, là où les mages rencontrent les Amazones, les tortues taxi et les concours équestres à dos de demi-licorne! Lastanyax, 19 ans, vient de recevoir son titre de mage lorsqu’il retrouve son mentor assassiné. Sa quête : reprendre son siège au conseil afin de gagner la confiance des siens, de conserver l’équité au sein des différents niveaux d’Hyperborée (il vient du 1er niveau, là où les déchets s’échouent) et de trouver le responsable de la mort de Palatès. De son côté, Arka, orpheline de 13 ans possédant des pouvoirs (la lévitation par exemple), arrive dans la cité pour retrouver son père biologique. Les chemins des deux protagonistes se croiseront alors, pour créer cette fantastique histoire où la magie est maître.