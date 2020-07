Comment aborder les abus sexuels avec son enfant?

Le sujet est sur toutes les lèvres. Bien que la notion d'abus sexuel soit un thème délicat à aborder avec son enfant, il est pourtant essentiel de le faire pour le conscientiser.

• À lire aussi: 4 astuces pour parler de sexe avec son adolescent sans gêne





On le décline sous plusieurs formes : le consentement, le harcèlement, le viol. Ce sont là quelques mots pour nommer les formes d'abus sexuel auxquels peuvent être confrontés des filles et des garçons.





Pourquoi en parler?

Les enfants en bas âges n'ont pas acquis la maturité et l'expérience nécessaires pour reconnaître les diverses formes d'abus. Plus les enfants vieillissent, plus ils sont enclins à fréquenter de nouvelles personnes, en dehors de leur cercle familial. En abordant le sujet avec eux, vous pourriez éviter qu'un adulte malintentionné leur vol leur naïveté.





Il est également important de savoir qu'un enfant informé est davantage enclin à se confier en cas d'abus sexuel. Toutefois, il est important de ne pas trop insister ou dramatiser la situation pour ne pas que l'enfant ait peur de vous bouleverser en se confiant à vous. L'objectif est simple : l'enfant ne doit pas se replier pas sur lui-même.





Comment prévenir un abus?

La façon la plus efficace pour prévenir les abus est d'aborder directement la situation avec son enfant. Il est important que votre enfant comprenne que sa sexualité lui appartient, que certains secrets doivent être révélés. Il est aussi primordial qu'il apprenne à se faire confiance et à dire « non » quand une situation le rend inconfortable.





Vous pourriez utiliser des mises en contexte ou lui donner des exemples concrets pour lui expliquer les abus sexuels.

Par exemple :

Si un adulte veut prendre des photos de lui nu.

Si un enfant plus vieux voulait toucher son sexe.

Si un voisin veut l'amener chez lui sans l'autorisation parentale.





D'où proviennent les abus?

Les abus sexuels peuvent provenir d'un adulte, mais aussi d'un autre enfant. Dans le premier cas, si vous avez un doute sur le comportement d'un adulte qui fréquente votre enfant, discutez avec lui, en lui demandant comment il se sent en présence de cette personne. Ensuite, rappelez-lui certains exemples ou mises en contexte inapropriés.





Les enfants aussi peuvent poser des gestes inappropriés envers un autre enfant, en pensant qu'il s'agit d'un jeu sexuel. Si tel est le cas, les deux enfants doivent être consentants et avoir le même âge. Autrement, il s'agit d'un abus sexuel.





Dans tous les cas, gardez votre calme et ne démontrez aucun signe de colère. Votre enfant doit se sentir en sécurité avec vous.