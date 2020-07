5 mythes sur le soleil qui surprennent

La saison estivale bat son plein! Cette année, tout particulièrement, le soleil se fait généreux. Des rumeurs sur cette grosse boule lumineuse circulent, et ce, depuis la nuit des temps. Voici 5 mythes la concernant qu'il vaudrait mieux connaître pour vivre en harmonie avec elle.





1. JE DOIS ME FAIRE BRONZER AVANT D'ALLER EN VACANCES.

FAUX. Certaines personnes croient, à tort, qu'il est préférable de se faire un « fond » dans un salon de bronzage avant de partir en vacances pour éviter les coups de soleil. Or, même avec un teint plus foncé, le soleil reste dangereux. Il vaut mieux privilégier l'ombre et la crème solaire.





2. LE SOLEIL EST BON POUR MA PEAU.

FAUX. Certaines personnes croient, à tort, que le soleil peut aider à cicatriser la peau ou peut aider à donner un effet bonne mine. Or, le soleil est le principal responsable des taches brunes et des rides. En réalité, 80% du vieillissement de la peau est attibuable au soleil.





3. LA CRÈME SOLAIRE PROTÈGE DE LONGUES HEURES.

FAUX. Aucune crème solaire n'a été conçue pour que vous restiez longtemps au soleil. Bien qu'il soit préférable de choisir un produit à large spectre ayant un facteur de protection solaire de plus de 30, il est recommandé de se crémer régulièrement durant une journée. D'ailleurs, ce ne sont pas toutes les crèmes solaires sur le marché qui s'équivalent.





4. J'AI LA PEAU FONCÉE DONC JE SUIS EXPOSÉ À MOINS DE RISQUES.

FAUX. Les personnes qui n'ont jamais de coups de soleil ou qui ont la peau foncée peuvent aussi être exposées à des risques. Ceux-ci ne sont pas à l'abri d'un mélanome ou d'un cancer de la peau. Cependant, les personnes à la peau pâle doivent être plus prudentes, car les risques sont plus grands.





5. LA CRÈME SOLAIRE EST LA SEULE FAÇON DE ME PROTÉGER DU SOLEIL.

FAUX. C'est vrai que la crème solaire peut être un moyen efficace de vous protéger contre le soleil, mais il existe d'autres façons. Vous pouvez chercher l'ombre, porter des vêtements longs et amples, porter des lunettes soleil ou un chapeau et éviter de vous exposer entre 11h et 15h.