5 rénos faciles qui changent tout

Il n’est pas nécessaire d’entamer de grands travaux à la maison pour faire une différence côté déco. Voici 5 petits projets bien pensés pour rafraîchir le look de votre intérieur.

Que vous veniez d’emménager dans votre nouvelle propriété ou que vous ayez simplement envie de changement, il existe des solutions abordables pour donner un petit oumph à votre décor.

Avec les bons matériaux et les bons conseils, ces projets sont à la portée de tous. Voici quelques idées et astuces de BMR pour vous inspirer!



1. Repeindre les armoires de cuisine

Le look de la cuisine n’est plus tendance ou encore le revêtement a mal vieilli, mais vous n’avez pas le budget pour tout changer? Soyez rassuré, ce n’est pas nécessaire!

Il est possible de donner une allure résolument plus moderne rien qu’avec un coup de pinceau sur les armoires. Attention, pour cela il est important de bien préparer la surface à peindre et de choisir le type de peinture adapté. Mélamine ou bois, c’est différent. Apportez l’une de vos portes lors de votre visite à la quincaillerie et demandez conseil à nos experts.

Pour d’autres idées de rénovations qui changent le style de la cuisine tout en respectant un budget limité, voyez cette capsule des Rénos d’Hugo.



2. Remplacer le dosseret

Les éclaboussures, le gras de cuisson et le temps sont venus à bout de votre dosseret, mais l’idée de vous lancer dans le carrelage vous effraie? Il est possible de simplement le recouvrir avec des tuiles autocollantes!

Il en existe en métal imitant la céramique, en pâte de verre pour un effet mosaïque ou encore en céramique pour un style s’apparentant au marbre. Leur pose est simple et facile. En réalité, vous passerez plus de temps à choisir vos tuiles murales parmi nos collections qu’à les poser.

Sachez que ces modèles sont également adaptés à la salle de bain. Suivez les conseils d’Hugo et Kevin pour savoir comment bien les installer.



3. Poser des panneaux décoratifs

Pour créer une ambiance plus champêtre, sophistiquée ou encore de style industriel, misez sur les panneaux texturés.

Faits de HDF (fibres de bois 100% recyclées), les modèles de chez MUR Design imitent à s’y méprendre le marbre, le bois d’ébène, le papier peint, la céramique, la brique ancienne ou encore le béton. Ils sont légers, faciles à installer et se nettoient aisément. Posés en accent sur un seul mur ou à la grandeur de la pièce, ils changeront votre décor du sol au plafond en un rien de temps.

Que vous préfériez le stratifié mural ou le bois de grange, obtenez plus d’explications sur comment procéder.



4. Opter pour des luminaires intelligents

Un plafonnier dans l’entrée, une suspension dans la salle à manger et des encastrés au-dessus du comptoir de la cuisine : l’éclairage est souvent la touche discrète et nécessaire à une décoration réussie.

Libre à vous de changer le style de vos luminaires si le cœur vous en dit. Toutefois, avec les nouvelles technologies, il ne suffit que de quelques ampoules connectées et le tour est joué! À partir d’une application sur un téléphone intelligent, vous pourrez gérer l’intensité, la couleur et même le moment où allumer.

Posez des bandes d’éclairage sous les armoires de cuisine, sous le comptoir, sous les marches et la rampe de l’escalier pour qu’elles se déclenchent dès votre arrivée. Tout ça sans électricien!



5. Changer les poignées

Si le diable est dans les détails, le design aussi! Qu’il s’agisse de la commode des enfants, des tiroirs de la salle de bain ou des portes du vaisselier de la salle à manger, la poignée fait toute la différence.

Changez la couleur, le matériau ou la forme des poignées et vous obtiendrez un renouveau dans votre décor, tout en respectant votre budget.

Ne laissez pas le budget brimer votre créativité! Découvrez de nombreux projets de décoration abordables et des produits de qualité à un même endroit : en ligne ou directement chez un marchand BMR.