Comment adopter l’art du Feng Shui dans la maison

Avec tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde a besoin d’un peu de calme et de doux.

L’une des bonnes façons de se vider la tête du stress et de l’anxiété est d’avoir une maison qui représente l’état d’esprit souhaité.

C’est ici que le Feng Shui, qui se veut un art chinois dont les principes de base sont de gagner en sérénité et de vivre dans un environnement propice au bien-être, est utile.

Si vous souhaitez adopter l’art du Feng Shui dans votre maison, mais que vous ne savez pas nécessairement par où commencer, voici un petit guide bien simple pour débutant.

L’aménagement

Dans une maison Feng Shui, il est primordial d’avoir des meubles qui permettent une circulation fluide à travers la maison. Cela permet à l’énergie de bien circuler partout sans rencontrer d’embuches. Chaque pièce a aussi sa vocation bien précise et la plus importante d’entre elles est l’entrée, tout simplement car c’est par la porte du devant qu’entrent les courants d’énergie.

Comme la base du Feng Shui est les cinq éléments (Feng Shui signifie vent et eau), il est important d’éviter que deux éléments incompatibles ne se rencontrent dans la maison. Par exemple, si cela est possible, il faut éviter à tout prix que le lave-vaisselle (eau) et le four (feu) soient face à face dans la cuisine.

Priorisez aussi les formes arrondies pour les comptoirs ou l’îlot pour éviter le plus possible les ondes négatives. En ce sens, il faut absolument ranger tous les couteaux dans les tiroirs et non les laisser sur un bloc sur le comptoir.

À noter aussi qu’idéalement, vous ne devez jamais faire dos à une fenêtre ou à une porte lorsque vous êtes assis sur le canapé par exemple. Il faut toujours faire face aux ouvertures car, encore une fois, c’est par là que circulent les énergies.

Les couleurs

Les couleurs ont une grande importance pour réussir une maison Feng Shui. Elles ont un lien direct avec l’un des symboles les plus forts de l’art chinois, c’est-à-dire le yin et le yang.

Les couleurs qui se collent au yin sont les couleurs froides et les teintes de pastel. Les couleurs vives et chaudes quant à elles sont associées au yang.

En gardant le tout en tête, il faut associer les bonnes couleurs à la vocation des pièces. Par exemple, la couleur jaune est parfaite pour le salon ou une cuisine comme elle favorise la communication. La couleur rose elle s’invite dans la chambre à coucher puisqu’elle favorise l’intimité.

La décoration et les meubles

En ce qui concerne les items décoratifs et les meubles que vous choisissez pour votre maison Feng Shui, il faut prioriser la nature.

Favorisez donc le bambou, la pierre, la verdure, et tous les autres éléments naturels qui croisent votre passage. Il est bien d’avoir des miroirs, mais attention de ne pas les placer devant une porte, car ils vont bloquer les énergies qui désirent entrer dans la maison ou les pièces.

Les plantes occupent une place importante dans une maison Feng Shui, mais pas n’importe lesquels. Premièrement, évitez les cactus ou les fleurs avec épines. Optez plutôt pour des fleurs fraiches ou encore des plantes qui purifient l’air.

Bonne décoration!