Une cuisine aux accents campagnards irrésistibles

Un jeune couple a fait appel à la designer Korina Khamis pour transformer la cuisine de sa maison nouvellement acquise à Pointe-Claire. Son souhait? Une pièce lumineuse et fonctionnelle aux accents campagnards.

Drew Hadley

Les lambris et les poutres rappellent l’architecture des demeures d’autrefois, mais en version plus actuelle.

Le dosseret à motif de chevrons ajoute de la texture dans cet univers où règnent les surfaces lisses.

Les tabourets mariant le métal et le bois sont tout à fait dans le ton tout en étant confortables grâce à leur repose-pieds et à leur assise moulée.

L’ancienne cuisine, cloisonnée et sombre, comportait pas moins de huit styles de portes d’armoires!

Les occupants n’ayant pas peur des gros travaux, la designer a pu interchanger l’emplacement de la cuisine et celui de la salle à manger, retirer le mur qui séparait les deux pièces et ajouter fenêtres et portes-fenêtres.

Dans la lumineuse aire ouverte ainsi créée, elle a conçu des rangements bien adaptés aux besoins du couple et dessiné un triangle de travail ergonomique.

Côté couleur, elle a élu un bleu inhabituel pour une cuisine, mais qui s’harmonise à merveille avec le blanc de la toile de fond et la nuance chaleureuse des éléments en bois.

Les détails en métal doré de l’abat-jour s’ajoutent aux appliques et aux poignées des tiroirs pour donner de l’éclat à la cuisine.

Côté salle à manger, le rangement bas avec une niche garnie de tablettes a che des lignes actuelles, tout en rappelant les buffets des vieilles maisons de campagne.

Le grand mur de rangement, qui compte un vaste garde-manger et dans lequel s’encastre le frigo, fait le bonheur des occupants.

La hotte blanche ornée d’un bandeau en bois se fond dans le décor.

Favoris dans les cuisines d’aujourd’hui, les grands tiroirs avec diviseurs dans lesquels tout est facile à ranger... et à retrouver!

ASTUCES DE PRO

Pour que le décor s’inscrive dans la modernité malgré son style campagnard, on a privilégié des lignes épurées, puis on a intégré des détails noirs, dont les cadres de fenêtres, et d’autres dorés, un fini très tendance. Enfin, les accessoires, s’ils rappellent bien une autre époque, le font sobrement, en s’éloignant d’un look trop rustique.

Le plafond est souvent négligé, en déco. Ici, la designer en a fait le point focal de la pièce en le couvrant de lambris et en y posant des poutres en bois. Pour assurer une belle continuité visuelle, elle a ponctué la cuisine de quelques éléments en bois qui y font écho.

LA CUISINE EN DÉTAIL

Aménagement: Korina Khamis, designer, Hibou Design & Co. • Armoires, îlot et hotte: Hibou Design & Co. • Comptoirs: Unique Arabescato Compac • Carrelage du dosseret: TilesInspired • Cuisinière et réfrigérateur: Frigidaire • Suspensions et appliques: Restoration Hardware • Suspension (salle à manger): Rejuvenation • Poignées d’armoires: Emtek • Chaises (salle à manger): EQ3 • Tabourets: wayfair.ca • Peinture: Bleu Hamilton PM-6 (armoires) Benjamin Moore.