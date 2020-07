Voici les 3 signes astrologiques les plus spontanées, ceux qui DÉTESTENT faire des plans

Si certains signes astrologiques aiment l'ordre et la planification (allô, les Vierges), d'autres fuient la routine et l'organisation. Avec le Bélier, le Gémeaux et le Sagittaire, il très difficile de prévoir des vacances à la mer, car ils détestent faire des plans. Après tout, les meilleures histoires sont celles improvisées!

Le Bélier

Vous croyez qu'il est impossible de vivre dans l'instant présent? Parlez-en au Bélier, il vous fera changer d'idée. Les coups de tête, ça lui connaît. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas réfléchi, au contraire, c'est plutôt parce qu'il se laisse guider par l'énergie du moment. Le Bélier a appris à faire confiance à son instinct. Si vous aviez prévu quelque chose et, qu'à ce moment précis, sa petite voix intérieure lui dit de faire autre chose, il y a fort à parier que votre plan initial tombera à l'eau. Vous avez peut-être l'impression qu'il est une girouette. Vous n'avez pas tort, il change souvent d'idée, mais c'est souvent pour le mieux. Laissez-vous aller dans sa folie, vous aurez du plaisir, c'est garanti !





Le Gémeaux

Il n'est pas surprenant de retrouver ce signe d'air dans cette liste. Le Gémeaux est l'un des signes les plus spontanés de tout le zodiaque. Il aime y aller à son rythme : surtout, ne le pressez pas, ne le forcez pas, ne lui imposez rien. Si vous avez un plan pour les vacances en famille, il se pourrait qu'il acquît seulement pour vous faire plaisir. Une fois en route vers la Gaspésie, il aura envie d'arrêter à tous les endroits qui auront piqué sa curiosité. Celui qui aime découvrir et apprendre de nouvelles choses tous les jours sera heureux de saisir les opportunités qui se présentent à lui, ici et maintenant. Oubliez le plan pour le moment!





Le Sagittaire

L'aventure, ça lui connaît! Le Sagittaire est le partenaire de voyage idéal, si vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Il aime connecter avec de nouvelles personnes, qui deviendront des alliés précieux dans sa quête d'aventure. C'est un éternel optimiste, constamment à la recherche d’occasions pour savourer la vie. Il insuffle une touche de magie à chacune de ses journées. La routine c'est bien, mais lorsqu'elle devient contraignante, elle lui brise ses ails.