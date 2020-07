Comment traiter un coup de soleil?

L'érythème, mieux connu sous le nom de coup de soleil, est causé par une exposition prolongée et non protégée aux rayons ultra-violets du soleil. Bien que ce phénomène soit souvent associé à la saison estivale, il est aussi possible d'en souffrir l'hiver.

La plupart du temps, les symptômes sont bénins. Toutefois, les dommages, qui s'accumulent au cours d'une vie, peuvent créer des conséquences irréversibles, tel le vieillissement prématuré de la peau (rides, taches brunes) ou le cancer de la peau.





En cas de coup de soleil grave, notamment lorsqu'il y a apparition de multiples cloques dans les heures ou les jours qui suivent, il vaut mieux consulter un spécialiste de la santé.

Dans les autres cas, vous pouvez suivre les recommandations suivantes :



Rafraichir la peau

Si ce n'est pas déjà fait, il faut se retirer du soleil. Par la suite, il faut refroidir la peau avec un bain ou des compresses tièdes, et ce, à plusieurs reprises. Le coup de soleil est une brûlure, ne l'oubliez pas.





Prenez un analgésique

Si la douleur est trop envahissante, il est possible de prendre de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène, toujours en respectant le mode d'emploi. Il est préférable d'éviter les crèmes ou les lotions contenants des anesthésiques.





Appliquez de l'aloès

À défaut d'utiliser des anesthésiques locaux, il faut utiliser de l'aloès. Cette plante est composée d'eau en forte majorité, mais aussi de vitamines et de minéraux, ce qui permettra d'hydrater la peau. Dans les heures et les jours qui suivront, il est aussi primordial de boire une quantité suffisante d'eau.





Prévenir plutôt que guérir

Tous les spécialistes vous diront qu'il vaut mieux éviter le soleil entre 11h et 15h. En tout temps, lorsque vous vous exposez, il est préférable d'appliquer sur son corps et son visage une crème solaire à large spectre ayant un facteur de protection solaire de plus de 30.