3 bonnes cuvées monocépages

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un séduisant blanc savoyard exclusivement fait de jacquère

Vin de Savoie 2018

Cruet Vieille Vigne - Domaine de l'Idylle

Savoie - France

Code : 855171

Prix : 17,70 $

Disponibilités : 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,2 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un grilled cheese, un vol-au-vent de poulet, des pâtes aux fruits de mer...

Sortez des sentiers balisés en mettant ce rarissime vin blanc de Savoie dans votre verre! Une cuvée aux effluves florales et au gustatif sphérique et caressant qui est différente, mais oh combien plaisante. Pas de sucre, pas de bois, pas de flafla techno ici, juste un pur, croquant et joli fruité. Impeccable dès maintenant ou lors des 2 à 3 années à venir.

2- Un savoureux 100% sangiovese de l'enivrante Toscane

Rosso di Montalcino 2018

Col d'Orcia

Toscane - Italie

Code : 13927964

Prix : 23,35 $

Disponibilités : 50 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à base de sauce tomate, d'olives, d'herbes provençales, de veau haché...

Sans avoir la grâce, la dimension ou la complexité d'un grand Brunello di Montalcino, ce rouge toscan a des petits air de famille avec les crus de cette réputée appellation italienne. La fraîcheur, la «soif», la «chair» ainsi que la digestibilité se sont données rendez-vous sous le même bouchon. On en redemande, car le produit est souple, glissant et sans lourdeur. Vous pourrez consommer la bouteille ce week-end ou au courant des 4 à 5 années futures.

3- Une juteuse et gourmande syrah rhodanienne

Côtes-du-Rhône 2019

Château de Saint Cosme - Burriol

Rhône - France

Code : 11455342

Prix : 18,90 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,7 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un contre-filet ou une entrecôte de boeuf, une bavette de bison, un t-bone...

Cette presque 100 % syrah (il y a un petit 5 % de grenache dans l'assemblage) possède un charme fou! Coloration violacée, nez ouvert et engageant, bouche gouleyante et débordante de fruits, finale fraîche, persistante et désaltérante... Tout est là, rien ne cloche et le produit en offre beaucoup pour moins de 20 $! Les mordus de syrah du Rhône en auront plein les «babines»! Ne l'oubliez pas plus de 3 ou 4 ans dans la noirceur de votre réserve.