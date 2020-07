Sur la route des bières du Québec

Des suggestions de bières signées Sylvain Bouchard, sommelier en bière.

Bières Panzer Paladin, Peach et Dark side of the stout, Microbrasserie Pixel

https://www.facebook.com/Microbrasserie-Pixel-340469396584843/

Points de vente : https://transbroue.com/fr/map (inscrivez PIXEL dans la ligne BRASSERIE / PRODUCTEUR)

1- La Route des Bières de l’Est du Québec

Une des destinations préférées des Québécois en vacances est sans contredit la Gaspésie. Une seule route de disponible et elle fait le tour complet de la région : la 132. On y retrouve «La Route des Bières de l’Est du Québec». Cette dernière inclus également le Bas-St-Laurent et les Iles-de-la-Madeleine. Regroupant 18 microbrasseries et existant depuis 10 ans, elle est la plus vieille «route des bières» de la province. La première bière dégustée est une belle rousse «irlandaise» bien maltée et sucrée provenant de la brasserie Le Malbord à Ste-Anne-des Monts.

La Collin, Microbrasserie Le Malbord, Ste-Anne-des-Monts, Québec

5% alc./vol.

Prix : 4,49$ / 473 ml

Servir entre 6 et 8 degrés Celsius

La bière présente une belle couleur rousse foncée. Son nez s’exprime sur des notes de caramel et de malt rôtis. En bouche, tout est axé sur une douceur maltée. C’est un peu comme du caramel sur une tranche de pain grillé. Cette bière présente une amertume faible. Produit par excellence pour les amateurs de « bières rousses » cherchant souvent en premier lieu la saveur sucrée du malt caramel avant l’amertume des houblons.

Points de vente : https://www.lemalbord.com/index.php/brasserie/points-de-vente

2- La Route de Brasseurs de la Mauricie

Située au milieu de la province, à mi-chemin entre Montréal et Québec, la Mauricie est facile d’accès d’un peu partout. Cette région à une scène brassicole dynamique qui propose «La Route des Brasseurs de la Mauricie». De Ste-Anne-de-la-Pérade à St-Alexis-des-Monts, de Bécancour à La Tuque, c’est 12 microbrasseries qui accueillent les visiteurs dans leurs établissements. La «Route des Brasseurs» propose 4 circuits d’une journée permettant de faire toutes les brasseries de la région. Pour souligner le travail des brasseurs de cette région, on goûte la Cow Sure, une bière sure aux framboises des cow-boys brasseurs de St-Tite.

Cow Sure aux framboises, À La Fût, St-Tite, Québec

5,4% alc./vol.

Prix : 5,75$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Surgit de derrière cette belle couleur rouge un nez puissant de framboises sucrées et surettes. En bouche, la dégustation tourne autour du fruit avec un bel équilibre sucré/surette. On perçoit très facilement le goût du blé surit qui rappelle une certaine acidité citronnée. Cet aspect peut être surprenant pour beaucoup de gens. Une fois le choc passé, on se rend compte que cette aigreur donne une grande fraîcheur au liquide. Le côté sucré du fruit vient remettre de l’équilibre là-dedans. La finale est assez sèche. Définitivement une bière de bord de piscine.

Points de vente : https://www.alafut.qc.ca/points-de-vente/

3- La Route des Bières Saguenay – Lac St-Jean

Pour finir notre tournée des régions, on pourrait presqu’inscrire «bleuet» sur un GPS. On se retrouve sur la «Routes des Bières Saguenay – Lac St-Jean». Celle-ci propose aux amateurs de produits brassicoles une expérience régionale immersive mettant en vedette encore une fois des produits du terroir. De Tadoussac à Dolbeau-Mistassini et sur les deux rives du Saguenay, la route est composée de 13 microbrasseries et offre 4 micro-tours. C’est à Alma, à la jonction de la rivière et du lac, que se trouve la brasserie Lion Bleu produisant une délicieuse double IPA (type NEIPA) aux notes d’agrumes et d’amertume : la Couteau.

La Couteau, Lion Bleu, Alma, Québec

7.8 % alc./vol.

Prix : 5,25$ / 473 ml

Servir entre 6 et 8 degrés Celsius

Cette bière blonde pâle est voilée. Au nez c’est très aromatique. On a vraiment une explosion de jus de fruits fraichement pressés grâce aux houblons offrant des notes d’agrumes et de fruits tropicaux. En bouche, c’est une fois de plus le goût fruité d’agrumes (pamplemousse, tangerine) et de fruits tropicaux (papaye, litchi, mangue, fruit de la passion) qui domine le tout. L’amertume est bien sentie comme le veut ce style. La finale est un peu résineuse. Comme il se doit pour ce type de bière, la texture est onctueuse et légèrement huileuse.