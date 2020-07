9 signes qui prouvent que votre couple va durer longtemps

Certains signes ne mentent pas. Bien que l'amour soit amené à évoluer au fil du temps, certains couples ont compris que la clé du bonheur se trouve dans les détails. Voici 9 signes qui prouvent que le vôtre est là pour durer... pour le meilleur et pour le pire!

1. Vous faites preuve de gratitude.

Selon une étude publiée en 2014, dans The Science of Happily Ever After, les couples qui font preuve de gratitude et de reconnaissance ont plus de chance de s'aimer longtemps. Il vaut mieux apprécier les intentions et les efforts de votre partenaire que de les diminuer, car ils ne sont pas suffisants à vos yeux.





2. Vous êtes enthousiasmé quand l'autre reçoit une bonne nouvelle.

La réussite de l'un doit être la réussite du couple. Il est important de souligner les belles choses qui surviennent dans la vie de votre partenaire, de s'enthousiasmer comme si celles-ci étaient les vôtres. Il faut éviter à tout prix de démontrer un désintérêt.





3. Vous êtes une équipe, soudée serrée.

Il ne devrait pas y avoir de compétitions malsaines au sein d'un couple. La compétition, elle devrait se vivre au travail, dans les sports, mais pas dans un couple. Il est préférable de s'appuyer et de se soutenir plutôt que de se nuire.





4. Vous vous regardez en premier avant de blâmer l'autre.

Avant d'accuser son partenaire pour un problème dans le couple (tâches ménagères, problèmes financiers, distanciation), il est préférable de se demander ce qu'on peut améliorer pour l'éviter ou le régler à l'avenir.





5. Vous êtes égalitaires.

Les couples heureux savent être justes l'un envers l'autre. Les efforts qui sont consentis pour rendre l'autre heureux sont égalitaires, tout comme l'énergie investie dans la répartition des tâches ménagères.





6. Vous avez votre jardin secret.

Non seulement il est important d'avoir son jardin secret, mais il est d'autant plus important de laisser à l'autre l'espace et le temps nécessaire pour qu'il s'accomplisse. Vous reconnaissez et respectez la vie privée de l'autre.





7. Vous acceptez le changement.

Comme tout dans la vie, une relation amoureuse est amenée à évoluer (pour le mieux, on l'espère). En acceptant le changement, vous faites preuve de résilience et de souplesse quant à l'avenir.





8. Vous vous chicanez avec respect.

Bien que les chicanes fassent partie de la vie d'un couple, il faut faire attention à la façon dont elles se déroulent. En évitant les cris et les insultes, vous prolongez automatiquement votre relation de quelques années.





9. Vous n'avez aucun tabou.

Ce n'est pas un secret pour personne : la communication est la clé de la réussite d'un couple. Avec votre partenaire, vous pouvez parler d'argent, de sexualité, de famille sans avoir peur de l'embarrasser.