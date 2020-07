Une maison de style «farmhouse» avec une touche de couleur et une belle porte jaune à Farnham

Pas de doute, les propriétés de style «farmhouse» nous font rêver. Avec leur joli porche, leur décoration chaleureuse et leur aménagement pratique et familial, ces maisons ont tout pour nous plaire.

C’est le cas de cette magnifique propriété située à Farnham. Cette dernière a été construite en 2017 et possède un total de 16 pièces dont 4 chambres et 2 salles de bain.

Plutôt que d’opter pour les couleurs traditionnelles du style «farmhouse» comme le beige et le blanc, les propriétaires ont choisi d’intégrer un peu de couleur à leur demeure.

À l’extérieur, la maison bleue possède une belle porte jaune invitante et un magnifique porche où relaxer durant les beaux jours d’été.

Une fois à l’intérieur, on retrouve une cuisine typique du style «farmhouse» avec de la céramique métro, un évier de cuisine à tablier et des comptoirs en bois.

Dans l’ensemble de la maison, on peut voir les poutres de bois qui sont bien visibles et qui donnent du rythme et de la chaleur à toutes les pièces.

Même le corridor à l’étage a de la personnalité. Les portes des chambres sont colorées et de jolis cadres ont été installés afin de rendre ce coin encore plus vivant et accueillant.

La salle de bain familiale a aussi beaucoup de charme avec son plancher de tuiles rétro et son bain autoportant.



Voilà une maison qui fait rêver et qui peut vous inspirer dans vos prochaines rénovations!

Tous les détails de cette maison à vendre ici.