5 conseils pour aménager votre espace extérieur, qu’importe sa taille!

Tout espace extérieur, petit ou grand, peut devenir une oasis de bonheur. Il suffit de bien l’aménager pour pouvoir y passer de beaux moments.

Même avec un budget limité, il est possible de faire des miracles. Pour y arriver, BMR vous propose quelques conseils à appliquer sans tarder pour bien profiter de l’été!

Comment être à l’abri du soleil et de la pluie?

La cour, voire une grande terrasse, est une pièce supplémentaire – un véritable prolongement de votre intérieur jusqu’à 6 mois par année! Il est donc important de pouvoir s’y installer confortablement et d’y trouver un coin pour s’abriter des rayons du soleil comme de la pluie.

Du simple parasol à la pergola à toit ouvrant, il y a tout un monde d’abris solaires qui vaut la peine d’être découvert. L’important est de vous poser les bonnes questions.

Votre abri est-il là pour rester? Si vous ne prévoyez pas démonter la structure aux premières rigueurs de l’hiver, optez pour un gazebo en acier galvanisé – il sera toujours possible de le protéger à l’aide d’une housse. Si par contre vous souhaitez le remiser, sachez qu’il existe plusieurs modèles en aluminium et en polyester qui sont facilement démontables.

Comment aménager un espace extérieur convivial?

Là aussi, il est indispensable de définir vos besoins. Souhaitez-vous utiliser votre cour pour des soupers en famille ou plutôt pour vous y reposer en fin de journée?

Si vous n’avez pas de place pour aménager les deux styles de configuration, ne vous inquiétez pas, il existe des ensembles de patio très confortables. Si c’est le farniente qui vous intéresse, les salons d’extérieur aux formes arrondies ou aux lignes plus épurées se déclinent en plusieurs styles.

Vous n’avez de la place que pour une causeuse? Qu’à cela ne tienne! Optez pour un modèle convertible ou accompagné d’un repose-pied.

Pour peaufiner le tout, ne lésinez pas sur les accessoires décoratifs : tapis d’extérieur, coussins colorés, lanternes, jetés – laissez libre cours à vos envies!

Comment bien éclairer la cour ?

La question de l’éclairage se règle avec l’usage. Souhaitez-vous que la lumière soit tamisée et intime comme dans un lounge? Festive et colorée pour veiller tard? Utile et sécuritaire pour se déplacer dans l’espace?

Selon la réponse, vous aurez le choix entre mille et une solutions d’éclairage d’extérieur. Des lumières solaires pour baliser vos plates-bandes aux luminaires muraux, en passant par des lampadaires, des cordons de lanternes et des détecteurs de présence, tout est possible.

Passez maître en matière d’éclairage grâce à ces conseils de pro.

Quel foyer d’extérieur choisir?

Avant de pousser trop loin votre fantasme de chalet en ville, il est important de connaître le règlement municipal en vigueur. Les foyers d’extérieur sont parfois interdits, autrement ils sont souvent soumis à un permis ou limités à certaines restrictions.

Si ce doux rêve de foyer extérieur est réalisable, vous pourrez choisir entre un modèle classique au bois ou un foyer d’extérieur au gaz. Tous deux en acier, ils ont chacun leur charme et répondent à des normes de sécurité très strictes.

Comment gagner plus d'espace extérieur?

Pour créer une impression de grandeur et profiter au maximum de l'espace extérieur, la clé réside dans le rangement!

Pas suffisamment de place pour installer un cabanon ou besoin d'un peu plus d'options? Les coffres de rangement sont une excellente solution pour classer les accessoires moins utilisés, tout en les ayant à la portée de la main au moment désiré.

Servez-vous des boîtes de rangement pour entreposer les petits outils de jardinage et les sacs de terreau. Aussi, à l'annonce de précipitations, rangez-y les décorations et les accessoires plus délicats comme les lanternes de table, les napperons et les coussins d'extérieur. Vous éviterez ainsi que le tout ne soit détrempé au retour du soleil.

Le plaisir de passer du temps à l’extérieur est intarissable. Pour d’autres bonnes idées d’aménagement de votre espace, pour des conseils de pro et pour des matériaux de qualité, visitez BMR.co.