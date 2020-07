7 trucs pour une coloration à la maison vraiment réussie

Que vous soyez une nouvelle adepte de la coloration maison – on découvre de nouveaux talents pendant la pandémie, pas vrai? – ou encore une habituée de la coloration à faire soi-même, les beaux cheveux colorés sont à la portée de toutes.

Pour une chevelure lumineuse, fluide et sans repousse, L’Oréal Paris vous propose ces 7 trucs à suivre lors de votre prochaine séance de coloration à la maison.

Prêtes? Colorez!



1. Choisir la bonne nuance

Si cela semble aller de soi, il arrive que l’on soit prise de court face à l’étendue des nuances de coloration à la maison. Devant tant de teintes, pour laquelle devriez-vous opter : l’habituelle ou le coup d’éclat différent?

Pour bien choisir, tenez compte de votre envie et du look recherché, mais aussi de la carnation de votre peau. Pour un coup de pouce supplémentaire, tournez-vous vers l’outil virtuel d’essai des colorations L’Oréal Paris. À l’aide d’un simple téléchargement de votre photo, vous pourrez passer virtuellement d’une nuance à l’autre et identifier celle qui vous plaît le plus.

De quoi changer de tête, sans se la casser!



2. Ne pas surcharger les cheveux inutilement

Il n’est pas toujours nécessaire de colorer l’ensemble de vos cheveux. Parfois, il suffit de faire disparaître la racine grisonnante pour que votre chevelure se ragaillardisse.

Une activité sociale imprévue ou simplement l’envie de couvrir rapidement votre racine? Penchez pour un vaporisateur à racine comme le Magic Root Cover Up de L’Oréal Paris. Offert en sept nuances pour les racines grises et en deux nuances pour les chevelures blondes aux racines foncées, ce spray correcteur couvre temporairement votre racine jusqu’au prochain shampoing. Sans ammoniaque, peroxyde, ni teinture synthétique, cette solution est facile et efficace. Le plus beau? Comptez seulement trois petites secondes pour un résultat léger, sans résidus collants ni bavures.

Si vous souhaitez plutôt prolonger votre couleur actuelle d’ici votre prochaine séance de coloration sans retoucher l'entièreté de vos cheveux, penchez pour une coloration permanente pour les racines grises. Le Magic Root Rescue de L’Oréal Paris, par exemple, est un ensemble de coloration à application unique qui permet de couvrir facilement les racines moins gracieuses. Le résultat est remarquable et il est effectif en 10 minutes. Il suffit de choisir parmi les 17 nuances offertes et d’appliquer le tout avec la brosse aux soies douces et l’embout de précision. Vous obtiendrez une racine 100% couverte qui s’harmonise à l’ensemble de vos cheveux.



3. Éviter la chimie maison

Dans l’univers de la coloration maison, il vaut mieux laisser l’expertise du mélange de couleurs aux professionnels! Évitez donc de vous improviser coloriste et ne mélangez pas différentes couleurs vous-mêmes.

Utilisez plutôt une coloration déjà prête, soigneusement élaborée par des experts. Songez à des colorations de qualité comme Superior Preference de L’Oréal Paris qui propose plus de 50 nuances. Grâce à sa formule Oléo Shinemc, vous obtiendrez une couleur lumineuse, lustrée et sans affadissement pendant près de 8 semaines.

Qu’importe la nuance choisie, assurez-vous de bien suivre les instructions fournies avec l’ensemble de coloration.



4. Avoir tout à portée de la main

Au moment d’entreprendre la coloration, assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire.

Si vos cheveux sont très longs (du moins plus bas que vos épaules) ou épais, prévoyez deux kits de coloration afin d’en avoir en quantité suffisante pour l’ensemble de vos cheveux.

Prenez un vieux peignoir ou un chemisier qui pourra être taché sans regret. Vous pourrez facilement retirer le tout au moment de sauter dans la douche! Du même coup, il est sage de prévoir de vieilles serviettes qui serviront à éponger de potentiels dégâts ou à essuyer les débordements.

Pour une séance de coloration soignée, portez des gants. Vous pourrez les enfiler à nouveau au moment du rinçage. L’utilisation d’un bol et d’un pinceau, quant à eux, peut rendre l’application plus facile qu’à la bouteille, surtout lors des premières expériences. Dans tous les cas, songez à préalablement protéger les pourtours de votre visage et de votre nuque avec de la gelée de pétrole. La coloration sera ainsi très jolie... et seulement sur vos cheveux !



5. Prendre le temps

Si certains vaporisateurs s’utilisent facilement et rapidement, la coloration permanente demande un peu plus de temps.

Assurez-vous d’avoir un miroir pour vous guider ou encore demandez un coup de main à un proche. Au moment de colorer, séparez les cheveux en quatre sections. Puis colorez-les les unes après les autres. Selon la nuance choisie et le style escompté, débutez ou terminez par l’avant de la tête et les racines. Pour un résultat optimal, référez-vous aux instructions de votre ensemble de coloration tant pour l’application que le temps de repos.

Puis rincez le tout. Vous saurez que le rinçage est complété lorsque l’eau qui s’écoule est à nouveau claire.



6. Préserver la couleur

Afin de bien nourrir votre chevelure et d’en refermer les cuticules, prenez soin d’hydrater vos cheveux fraîchement colorés grâce au revitalisant fourni dans l’ensemble de coloration.

Par la suite, de manière à prolonger l’éclat et la vibrance de votre coloration, appliquez régulièrement un soin capillaire hydratant et bénéficiez d’une chevelure gracieuse et brillante.

Enfin, pendant la période estivale, évitez une trop grande exposition à l’eau salée de mer ou chlorée ainsi qu’au soleil cuisant.



7. Oser

La coloration à faire à la maison est à la portée de toutes!

Qu’il s’agisse de couvrir vos racines, d’ajouter du reflet ou de la dimension à vos cheveux ou encore de complètement changer de tête, les vaporisateurs de retouche de racines et les ensembles de coloration à la maison sont faciles à utiliser.

Les nuances sont nombreuses, il ne reste plus qu’à trouver la vôtre !

Pour obtenir plus d’astuces de coloration, découvrir les nuances proposées et pour en apprendre davantage sur les produits offerts, visitez L’Oréal Paris.ca.